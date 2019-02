Der Griff zum Telefon kann der Anfang nachhaltiger Hilfe sein. Das zeigte die Telefonaktion des Diakonischen Werks zur „Internationalen Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien“.

Bad Mergentheim. Betroffene, Angehörige und Nachbarn holten sich am letzten Dienstag telefonisch Rat bei den Beraterinnen der Diakonie in Bad Mergentheim.

Die Sozialpädagoginnen (FH) und Suchttherapeutinnen Barbara Veeh und Gaby Schiller-Abendschein freuten sich über die gute Resonanz. Sie haben Erfahrung darin, suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen zu beraten und ein Stück weit zu begleiten.

Sie vermitteln auch Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen, führen ambulante Nachsorgegespräche durch und vermitteln weiter in Selbsthilfegruppen. „Eine Suchterkrankung ist keine Endstation“, betont Gaby Schiller-Abendschein, „sondern sie kann auch Ausgangspunkt für die persönliche Weiterentwicklung sein“. Daran arbeite man mit den Klienten – mehr als 130 seien es in den letzten Jahren gewesen. Zuständig ist die Bad Mergentheimer Beratungsstelle des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis für das südliche Kreisgebiet.

Heranwachsende oft hilflos

„Kinder aus Suchtfamilien“ war das Thema der Suchtwoche und so gab es am Telefon während der Aktion Anfragen von Heranwachsenden, die sehr hilflos der Krankheit eines ihrer Elternteile gegenüberstehen.

In einem Fall (die Umstände werden hier zum Schutz der Persönlichkeit nur verfremdet wiedergegeben) habe die Mutter den alkoholabhängigen Mann verlassen. Der heranwachsende Sohn fühlt sich jetzt für den Vater verantwortlich. Der Vater wolle aber keine Hilfe annehmen. Für den Sohn ist es sehr schwer, den Verfall des Vaters mit anzusehen. Er kann nach seiner Überzeugung den Vater aber nicht alleine lassen, er übernimmt die Verantwortung für ihn. Eine Anruferin berichtete über ihre Kindheit. Sie sei nach außen in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen, doch beide Eltern hätten viel getrunken.

Der Vater habe eine gute Anstellung gehabt, die Mutter sei in den Vereinen am Ort aktiv gewesen. Sie selbst habe nur wenig Anerkennung und Beachtung von den Eltern erfahren. Die Eltern hätten mit sich zu tun gehabt.

Ihr Selbstbewusstsein sei daher schon immer sehr gering gewesen. Sie sei dann in eine Ehe geraten, da habe sie auch wenig Anerkennung erfahren. Langsam habe sie angefangen, heimlich zu trinken. Ihr Mann habe sein eigenes Ding gemacht und sie habe getrunken. Immer weniger konnte sie ihren Alltag bewältigen. Die Aktionswoche habe sie nun zum Anlass genommen, einen Termin in der Beratungsstelle auszumachen. Anrufe kamen allerdings auch von Eltern, die sich Sorgen um ihre heranwachsenden Kinder machten. Da wurde berichtet von übermäßigem Alkoholgenuss und der Sorge um Drogenkonsum. „Natürlich gehört es zum Erwachsenwerden dazu“, so Barbara Veeh, „dass man trinkt und Wege geht, ohne die Eltern um Erlaubnis zu fragen“. Doch das Gespräch der Eltern mit den Jugendlichen sei da „immer eine Gratwanderung zwischen Vertrauen und im Kontakt mit den Kindern bleiben, Ihnen etwas zutrauen“. Wichtig sei, dass man im Gespräch mit den Kindern bleibe.

Anfragen von Nachbarn

Immer wieder, so informierten die Suchtberaterinnen, habe man in der Beratungsstelle auch Anfragen von Nachbarn oder Kollegen, die sich Sorgen machen. Ihnen empfehle man, die Leute direkt und ohne Vorwurf anzusprechen. Denn „wenn man von vielen Menschen angesprochen wird, kann ich mir vielleicht selbst eingestehen, dass ich ein Suchtproblem habe“.

Es gab während der Suchtwoche für die Beraterinnen durchaus auch Erfolgserlebnisse. Da kamen, so berichtet Gaby Schiller-Abendschein, mehrere Mütter vorbei, die noch Kleinkinder haben. Diese Mütter hatten alle Hilfe in der Suchtberatung gesucht, eine stationäre Entwöhnungsbehandlung gemacht und waren dann bei der Diakonie in der Nachsorge.

Jetzt hätten sie sich bewusst für ein abstinentes Leben entschieden und Verantwortung für sich und ihre Kinder übernommen. „Es war sehr schön, die Mütter in der Interaktion mit ihren Kindern zu sehen, zu sehen, wie sie die kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen und darauf reagieren. Ich bin überzeugt davon, dass Eltern, die aktiv etwas gegen ihre Suchterkrankung unternehmen, ihren Kindern ein wichtiges Signal geben: Fast jede Situation lässt sich verbessern oder lösen, man muss nur daran glauben und dafür arbeiten“.

„Sehr wichtiges Thema“

Nach den Anstrengungen der Politik zur Hilfe für Kinder suchtkranker Eltern fragte Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe die hiesigen Bundestagsabgeordneten. In ihrem Antwortbrief versicherte Nina Warken, es gehe um ein „sehr wichtiges Thema“.

Die Arbeitsgruppe „Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern“ tage bereits und werde spätestens im Herbst ihren Bericht an den Bundestag vorgelegen. Die Telefonaktion der Bad Mergentheimer Diakonie finde sie „toll“. peka

