„Südtirol und der Orden“

Bad Mergentheim.Der vierte Vortrag im Jahresprogramm über die 800 Jahre „Deutscher Orden in Mergentheim“ im Arsenal der Historischen Deutschorden-Compagnie, findet am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr statt. Thema: „Der Deutsche Orden in Südtirol“, genau gesagt, in der Ballei „An der Etsch und im Gebirge“.

So klein das Land ist, so vielseitig ist es auch. Es gehört zu den klassischen Reisezielen in Europa deutscher Zunge.

Das älteste Haus der Ballei, zugleich eines der ältesten in deutschen Landen, entstand vor über 800 Jahren, am 9. April 1202 durch eine Stiftung. Es stand am Fuß des Virgilberges und wurde 1220 vom Eisack weggerissen aber wieder aufgebaut. Erst 1302 kaufte der Deutsche Orden den Ansitz Weggenstein, dort befindet sich das Zentrum der Ballei, die Landkommende. Wohl an die 50 Kaiserzüge zogen über den Ritten auf diesem Weg nach Rom.

Der Ritten war auch die erste Begegnungsstätte für die Historische Deutschorden-Compagnie und pflegt die Verbindung nach Südtirol bis heute. Auf Wunsch gibt es wieder Unterlagen mit Einblicke in die Traditionspflege der Geschichte zur selbstständigen Spurensuche. Der Eintritt ist frei. DOC

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019