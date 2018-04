Swing im Kurpark

Anzeige

Bad Mergentheim.Die "Biz-Connection" aus Niederstetten kommt anlässlich des "Regionalen Bauernmarktes" in den Musikpavillon. Am Sonntag, 20. Juni ab 14 Uhr gibt es von der Bigband des Bildungszentrums Niederstetten eine Reihe instrumentaler Titel wie "Copacabana" und "One O'Clock Jump" zu hören. Auch "weiblicher" Gesang wird dabei sein mit Titeln wie "Mack the Knife", "Puttin' on the Ritz" oder "Summertime". Sollte das Wetter schlecht sein, findet das Konzert in der Wandelhalle statt. Der Eintritt ist frei. Repro: FN