Tänzerische Lebensfreude im Kursaal gezeigt

Das diesjährige bundesoffene Tanzturnier der TV-Tanzsportabteilung war wieder mit hervorragenden Amateurtanzsportlern in Standard und Latein besetzt.

Bad Mergentheim. Der TV 1862 Bad Mergentheim veranstaltete in Kooperation mit der Kurverwaltung ein bundesoffenes Tanzturnier, um den Pokal der Kurverwaltung. Den Ballbesuchern wurde attraktiver und hochklassiger Tanzsport gezeigt.

In den beiden Tanzdisziplinen gab es klare Siege für Armin Balk und Anja Frieling-Rapp vom TOPTC Rot-Gold Schwäbisch Hall (Standard) sowie Christian Mokross und Annika Drumm, (Latein), die am Ende jeweils deutlich die Nase vorne hatten. Im Vorfeld des Turniers hatten Kurverwaltung und die Tanzsportabteilung um Abteilungsleiter Holmer Steinriede und Sportwartin Erika Ott-Horn wohl etwas Bauchschmerzen, ob die Bevölkerung das Turnier nach einem Jahr Pause wieder annehmen würde, doch der Blick in den gut gefüllten Kursaal ließ diese Schmerzen blitzartig verschwinden. Und so konnten sich die Verantwortlichen, das gesamte Helferteam zusammen mit den Gästen auf ein Tanzturnier von hoher Qualität freuen.

Erstmals hatte die Bigband des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg, die durch ihr musikalisches Niveau überzeugte und das Publikum begeisterte, den musikalischen Part übernommen. Und als gegen Mitternacht die letzten Töne der Boxberger Bigband verklungen waren und die Gäste den Heimweg angetreten hatten, konnten sich die Veranstalter erst einmal zufrieden zurücklehnen, weil auch organisatorisch wieder alles gut geklappt hatte.

Die zweifellos undankbarste Aufgabe an diesem herrlichen Tanz- und Ballabend hatten die Wertungsrichter. Denn die teilnehmenden Paare bewegten sich innerhalb eines sehr engen Leistungsniveaus. Dennoch hatten die Wertungsrichter mit einigen wenigen Ausreißern recht schnell eine einheitliche Linie gefunden, so dass sich dann auch tatsächlich die besten Paare durchsetzten.

In diesem Zusammenhang ging ein ganz besonderer Willkommengruß des Tanzsport-Abteilungsleiters an die Mannheimer Wertungsrichterlegende Norbert Stier, der just bei diesem Turnier sei 50-jähriges Wertungsrichter-Jubiläum dieser interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeit feierte. Auf eigenen Wunsch verabschiedete er sich in Bad Mergentheim nach einem halben Jahrhundert nun von den Turnierbühnen der Republik, um die Turniere künftig mit seiner Gattin als Gast genießen zu können. Neben den tanzenden Akteuren Paaren begrüßte Tanzsport-Abteilungsleiter Holmer Steinriede für die Stadt und die Kurverwaltung Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Dieter Brunotte und Michael Flörchinger, für den Sportkreis Walter Selig.

Holmer Steinriede würdigte die seit vielen Jahren andauernde angenehme Zusammenarbeit zwischen Kurverwaltung und der TV-Tanzsportabteilung, verbunden mit einen herzlichen Dankeschön an die freiwilligen Helfer vor und hinter den Kulissen. Nicht zu vergessen die großzügigen und unverzichtbaren Sponsoren, die eine Veranstaltung dieser Größenordnung erst möglich machen.

Als Turnierleiter fungierte einmal mehr der souverän agierende Jürgen Pässler (TC Rot-Gold Würzburg), der nicht nur durch seine Routine beeindruckte, sondern auch durch seine informative und locker entspannte Moderation.

In der Disziplin Senioren II S Standard waren die Gewinner des letzten Turniers nicht am Start, so dass auf Grund der schon erwähnten Leistungsdichte ein spannendes Turnier und somit ein neues Siegerpaar zu erwarten war. Schon vor dem abschließenden Quick-Step war klar, dass Armin Balk und Anja Frieling-Rapp, den Pokal der Kurverwaltung wohl mit ins Schwäbische mitnehmen würden.

Hinter dem Siegerpaar wurde es allerdings sehr eng, denn die Paare auf den Plätzen dahinter lagen in den Wertungen nur hauchdünn auseinander. Am Ende hatte sich im Finale das Ehepaar Rudi und Heidi Stern (TC Rot-Gold Würzburg) auf Platz zwei getanzt, vor den Vereinskameraden Achim Hobl und Kerstin Hahn, die damit ihren dritten Platz aus dem letzten Turnier verteidigten.

Die Plätze vier bis sechs belegten die Tanzpaare Siegfried Klein und Maria Klein (Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach), Holger Comtesse und Gitta Kraushaar (Rot- Weiß-Club Gießen) und Andreas Kraushaar und Eva Pohl (TC Blau- Gelb Langen). Danach zauberten die Paare der Hauptgruppe B-Latein mit Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso doble und Jive, südländisches Temperament und tänzerische Lebensfreude auf das Parkett des Kursaals. Besonders hier wurde deutlich, dass der Amateurtanzsport höchste Anforderungen an die Kondition der Akteure stellt, was die Besucher des Öfteren zu Szenenapplaus animierte.

Dass am Ende das Paar Christian Mokross und Annika Grumm aus der benachbarten Frankenmetropole Würzburg (TC Rot-Gold Würzburg) deutlich die Nase vorn hatte, lag sicher nicht nur an seiner bestechenden Ausdruckskraft und ausgefeilten Technik, sondern auch seinem natürlichem Auftreten. Auch hier wurde hinter dem Siegerpaar hart, schweißtreibend und mit Leidenschaft um jeden Punkt gekämpft. Mit auf das Treppchen tanzten sich Michael Bartsch und Deborah Sonnenberg (TC Schwarz-Gelb Aachen), und das Siegerpaar aus dem Jahr 2016 Daniel Liermann und Julia Reichmann (Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg). Die Finalplätze vier und fünf gingen an die Tanzpaare Robin Till und Juliane Fellendorf (TSC Rot-Weiß Böblingen) und Michael Hampel und Alicia Kastner (Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg).

Nach den Siegerehrungen konnten wieder die Hobby-Tänzer, die auch schon während der Turnierpausen die Gelegenheit dazu hatten, nach den Klängen von der „Bigband“ noch einige Zeit das Tanzbein schwingen, wenn auch etwas beschaulicher und weniger anstrengend als die „Profis“ zuvor.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018