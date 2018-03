Tag der Logistik

Anzeige

Alle, die sich Informationen direkt aus erster Hand einholen möchten, sind zur Veranstaltung willkommen. Diese steht unter dem Motto „sich umschauen, orientieren, vernetzen“ und ist verbunden mit allem Wissenswerten zu den Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen, Praktikumsplätzen sowie Festanstellungen in verschiedensten Unternehmensbereichen wie IT, Logistik, Vertrieb, Key Account Management, Einkauf und viele mehr.

Beginn des Informationsabends ist um 17.30 Uhr mit einem „Get together“. Ab 17.45 Uhr wird die Geschäftsleitung Logistik, Helmut Eisenkolb und Frank Freudenberger, das Unternehmen Würth Industrie Service und die Kernkompetenz C-Teile-Management für Industriekunden vorstellen. Nadine Faul, Teamleiterin Personal/Akquise, gibt einen Einblick in den Arbeitgeber mit seinen Menschen und Emotionen, in die Unternehmensphilosophie sowie in die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten und beruflichen Perspektiven. Im Anschluss daran gibt es die Gelegenheit, das Logistikzentrum in einem geführten Rundgang zu besichtigen.

Ab etwa 19.30 Uhr gibt es im Betriebsrestaurant noch ausreichend Zeit sich mit den Ansprechpartnern aus dem Ressort Personal der Würth Industrie Service auszutauschen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018