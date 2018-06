Tag der offenen Tür im neuen Wasserwerk Wart

Anzeige

Bad Mergentheim.Im neuen Wasserwerk Wart (Bild) oberhalb der Kurstadt, das seit Ende letzten Jahres knapp 26 000 Menschen in der Umgebung mit Wasser versorgt, gibt es einen Tag der offenen Tür. Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW), das Stadtwerk Tauberfranken und die Gemeinde Igersheim veranstalten ihn gemeinsam am Freitag, 22. Juni von 13 bis 17 Uhr für alle interessierten Bürger. In dem neuen Wasserwerk wird seit Anfang des Jahres das Trinkwasser für die Stadt Bad Mergentheim und die Gemeinde Igersheim aufbereitet und enthärtet.

Neben Führungen durch das neue, Millionen Euro teure Wasserwerk mit seiner aufwändigen Technik gibt es allerlei Informatives rund um das Thema Wasserversorgung. Für Kinder werden verschiedene Attraktionen, unter anderem eine Hüpfburg, geboten. Das Wasserwerk befindet sich vor den Toren Bad Mergentheims an der Kaiserstraße. Es bestehen ausgeschilderte Parkmöglichkeiten an der Kaiserstraße, bei den Parkplätzen Galgenberg und Spessartblick sowie am Friedhof Bad Mergentheim. Die beiden letzteren Parkmöglichkeiten sind mit einem Shuttlebusverkehr direkt mit dem Wasserwerk verbunden. Bild: NOW