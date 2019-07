Tag mit Meditation beginnen

Bad Mergentheim.Einen liturgischen Morgen-Weg veranstaltet die Kur- und Rehaklinikseelsorge mit Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen und Schwester Brigitte in der Woche von 22. bis 26. Juli, Montag bis Freitag, jeweils um 6 Uhr morgens. Treffpunkt ist an der Fontäne vor dem Haus des Gastes.

Für viele Menschen aus Bad Mergentheim und Umgebung ist dieser Morgenweg schon zu einer guten Tradition geworden.

Verschiedene Stationen

Im Kurpark wird an verschiedenen Stationen Halt gemacht und jedes Mal eine Meditation angeboten. In diesem Jahr stehen die ‚Sinne’ im Mittelpunkt: Spüren, hören, sehen, schmecken, riechen. Eine Station wird wieder die Kapelle der Hufelandklinik sein. Hier besteht die Gelegenheit, eine Kerze anzuzünden, zu singen und zur Stille zu finden. Es geht nun zurück in den Kurpark, zum Abschluss mit dem Segen am Kneippbecken.

Abschluss-Frühstück

Am Freitag beenden die Teilnehmer den Morgenweg wie jedes Jahr mit einem gemeinsamen Frühstück um die Fontäne.

Kurgäste und Einheimische sind willkommen. Die Dauer liegt bei zirka einer Stunde. Der Morgenweg der Kurseelsorge der findet bei (fast) jedem Wetter statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019