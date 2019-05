Tageseltern gesucht

BAD MERGENTHEIM.Der Betreuungsbedarf in Bad Mergentheim wächst – und um ihn zu decken, werden auch neue Tagesmütter und Tagesväter dringend gesucht. Dazu gibt es nun am Mittwoch, 15. Mai, einen Informationsabend, veranstaltet von Stadtverwaltung und Tageselternverein Main-Tauber-Kreis. Der Abend beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal im vierten Obergeschoss des Neuen Rathauses (Bahnhofplatz 1). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Menschen in der Region, die sich die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater vorstellen können, als auch an Eltern, die diese Betreuungsform für ihr Kind in Erwägung ziehen.

Die Vorsitzende des Tageselternvereins, Carmen Keppner, referiert über „Bindung und Betreuung“ und geht darauf ein, was Kinder in den ersten Lebensjahren brauchen, welche Bedürfnisse die Eltern haben und wie eine gute Bindung gelingt.

Ursula Erbis-Grießl, hauptamtlich für den Verein tätig, beantwortet Fragen rund um die Betreuungstätigkeit als Tageseltern. Neben den beiden Sozialpädagoginnen wird auch die Leiterin des städtischen Bildungsamtes im Rathaus, Iris Kremer-Hirn, vor Ort sein.

Wer bereits vor Ort erste Fragen zum Thema Tageseltern oder zu der Veranstaltung stellen möchte, kann dies unter Telefon 09341/ 897 82 89 tun. stv

