Tagesklinik zieht im Frühjahr ins ehemalige TZ-Gebäude

Bad Mergentheim.Seit Mai 2015 steht das markante Verlagsgebäude der Tauber-Zeitung verwaist neben Pfarrhaus und Münster am Ledermarkt. Auch in den dahinter liegenden Produktionshallen herrscht seitdem Funkstille. Aber nun soll wieder Leben in den Gebäudekomplex einziehen, den der Bad Mergentheimer Geschäftsmann Dominik Möhler im letzten Jahr über eine seiner Firmen erworben hat, um aus dem Leerstand ein attraktives Geschäftshaus mit mehreren Gewerbeeinheiten zu machen. Die Bauarbeiten dafür sind in vollem Gange.

Im letzten Jahr eröffnete im ehemaligen TZ-Reisebürogebäude, das unter Denkmalschutz steht und ebenfalls von Möhler erworben wurde, mit dem „Stadtlädle“ von Michaela Schwager ein Lebensmittelnahversorger in Sichtweite zum Marktplatz.

Nun der zweite Schritt. Optik Werz mit Manuela Stolz und Karin Schnäbele an der Spitze verlässt seine bisherigen, beengten Räumlichkeiten in der Burgstraße und eröffnet am Samstag, 1. Dezember, im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des ehemaligen TZ-Hauptgebäudes seine neuen Geschäftsräume mit barrierefreiem Zugang (wir berichteten).

Den nächsten Schritt stellt die Eröffnung der Tagesklinik in neuen Räumen im hinteren Bereich des ehemaligen Verlagsgebäudes dar. Die Klinik an der Wolfgangstraße wurde von Dr. Steffen Löw vor gut einem Jahr übernommen und wiederbelebt. Wie Dominik Möhler auf Anfrage unserer Zeitung dazu mitteilt, sei die Baugenehmigung zwischenzeitlich erteilt worden. Nun können die Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer modernen und zeitgemäßen Praxis in Angriff genommen werden.

„Es ist sehr erfreulich, mit Dr. Löw einen sehr guten Chirurgen und Spezialisten im Bereich der Hand- und Unfallchirurgie zukünftig an diesem Standort begrüßen zu können. Damit werden im rückwärtigen Gebäudeteil dann weitere 474 Quadratmeter Praxisfläche einer sinnvollen und nachhaltigen Nutzung zugeführt“, erklärt Möhler.

Das Team der Praxis freue sich bereits auf die neuen Räumlichkeiten. Durch den Umzug im Frühjahr 2019 von der Wolfgangstraße an den neuen Standort am Ledermarkt könne der Geschäftsbetrieb der Tagesklinik in Bad Mergentheim weiterhin gesichert werden. Neben Verletzungen und Erkrankungen der Hand würden auch am neuen Standort weiterhin sonstige Verletzungen und insbesondere Arbeits- und Schulunfälle behandelt werden, informiert Dr. Löw.

„Bei der Planung und Projektierung dieser anspruchsvollen Gewerbeeinheit wurden nicht nur die Anforderungen des Pächters an eine moderne, medizinisch-klinische Praxis, mit Röntgen und eigenem OP-Bereich, berücksichtigt, sondern gleichzeitig alle behördlichen Auflagen umgesetzt“, fügt Möhler hinzu.

Wie Möhler weiter mitteilt, wurde der „unschöne, nicht ins Stadtbild passende Verbindungsgang“ im ersten Obergeschoss, ein „Relikt der Bausünden aus den Sechzigern“, zwischen dem angrenzenden barocken Tautphoeushaus und dem ehemaligen TZ-Gebäude „im Sinne einer optischen Aufwertung des Areals und der Innenstadt“ entfernt.

Durch den Umbau der rückwärtigen Gebäude (ehemals Druckerei) werde der bisherige „Industriehallen-Charakter“ der letzten Jahrzehnte beseitigt und das Umfeld aufgewertet. Im neuen Jahr werde noch eine weitere Gewerbeeinheit im zweiten Obergeschoss entstehen, deren vorgesehene Nutzung „ebenfalls sehr gut mit den anderen Einheiten harmoniert“, betont Möhler abschließend.

