Tanzen, feiern und sich informieren

Anzeige

Blaufelden.Im Rathaus Blaufelden laufen die Vorbereitungen für das Hohenloher Volksfest auf vollen Touren. Der Auftakt bildet am Freitag, 18. Mai im Festzelt die Band „Me and the Heat“ aus Walldorf (Rhein-Neckar) mit bekannten Hits und eigenen Liedern. „Me and the Heat“ sind in der Region keine Unbekannten . Die 1995 gegründete Band wird auch bei großen Events gerne in Anspruch genommen: ZDF-Fernsehgarten, Arena of Pop in Mannheim, Vorgruppe von Silbermond, Whitesnake oder Tokio Hotel, das sind nur einige der Referenzen.

Ab Samstagnachmittag kann in einer neuen „kulinarischen Meile“ geschlemmt werden. Neben einem Weinstand, einen Bierstand, einer Cocktailbar werden Köstlichkeiten angeboten.

Der Krämermarkt wird in diesem Jahr etwas kleiner sein. Dafür wurde für ein abwechslungsreiches und ansprechendes Warenangebot gesorgt. Ein Rundgang durch die Marktstraßen lädt zum Bummeln und Einkaufen ein, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Neu ist auch der Standort des „Schulcafés“: In der Mehrzweckhalle und somit mitten auf dem Festgelände findet zum ersten Mal der Luftballonwettbewerb der Gemeinde Blaufelden statt. Die Gemeindeverwaltung bietet im Foyer der Mehrzweckhalle die Ausstellung „Landhege“ an.