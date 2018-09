Tanzen, viel Musik und Poetry Slam

Bad Mergentheim.Mit Beginn des nun gestarteten Schuljahres gibt es im Jugendhaus neue Öffnungszeiten. Das Marabu öffnet Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 19 Uhr.

Neben dem offenen Haus und den schon bestehenden Gruppenangeboten wie Sport mit geflüchteten Kids, zwei Mädchengruppen, den Kooperationsprojekten mit Realschule, Gymnasium und der „Jungs-Gruppe“ der Lorenz-Fries-Schule wird es ab Oktober ein weiteres, regelmäßiges Angebot geben. So wird dann freitags ab 15 Uhr im Stadtgarten das Tanzbein geschwungen. Nach langer Suche wurde man endlich fündig und konnte eine geeignete Tanzlehrerin finden, berichtet Diplom-Sozialpädagoge und Marabu-Mitarbeiter Carsten Pauly erleichtert. Das Angebot richtet sich an Kinder und Teenager ab zehn Jahren. Stattfinden wird die Tanz-Gruppe jeden Freitag (aber nicht in den Ferien).

Die Anmeldung ist verbindlich und muss persönlich im Jugendhaus vorgenommen werden. Eine Gebühr pro Monat und Kind wird erhoben. Anmeldungen werden ab sofort angenommen.

Des Weiteren wird es am 29. September ein Metal-Konzert geben, ein weiteres Musikschmankerl steigt am 20. Oktober mit punkig-rockigen Klängen.

Für den Poetry Slam am 24. November werden noch interessierte Slammer aus Bad Mergentheim und Umgebung gesucht. Marabu-Mitarbeiter Volker Schröder hofft hier auf einen regen Zuspruch aus der Bevölkerung. Beim letzten Slam gingen immerhin schon drei Teilnehmer aus dem Main-Tauber-Kreis an den Start. Anmeldung für den Slam und die Tanzgruppe direkt im Marabu. Fragen werden unter Telefon 07931 / 57-5098 beantwortet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018