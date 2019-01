Tatkraft und Vertrauen

Bad Mergentheim/Langenburg.34 Jubilare der Firma Würth IT haben im Langenburger Schloss insgesamt 650 Jahre Betriebszugehörigkeit gefeiert.

Mit viel Tatkraft und hohem gegenseitigen Vertrauen wurden in der Vergangenheit viele Aufgabenstellungen gemeinsam gemeistert, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens hierzu.

Langjährige Verbundenheit

Die beiden Geschäftsführer Jürgen Häckel und Christian Berndt hoben zunächst das große Engagement und die langjährige Verbundenheit der Jubilare hervor. Anschließend ließ man mit Überreichung der Urkunden in einer sehr persönlichen Ansprache für jeden Jubilar die vergangenen Jahre mit einigen Highlights Revue passieren. Zwei Jubilare konnten dabei auf beachtliche 35 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Auch Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe und unter anderem zuständig für den Bereich IT, nahm an der Veranstaltung teil. Für zehn Jahre wurde neun Mitarbeiter geehrt, drei für 15 Jahre, zwölf für 20 Jahre, sieben für 25 Jahre, einer für 30 Jahre und zwei für 35 Jahre.

Die Würth IT GmbH ist IT-Dienstleister der Würth Gruppe und beschäftigt aktuell über 450 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, China, USA und Indien.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019