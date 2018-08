Taubertäler Weindorf im Park

Bad Mergentheim.Die Taubertäler Weine sind weit über das Liebliche Taubertal hinaus bei Weinliebhabern bekannt und geschätzt. Auch in diesem Jahr veranstaltet daher die Kurverwaltung Bad Mergentheim wieder das „Taubertäler Weindorf“ im Kurpark, bei dem sich die Anbaugebiete der Region – Baden und Württemberg – mit ausgesuchten Weinen präsentieren.

Alle Besucher haben am Freitag, 17., und am Samstag, 18. August, jeweils ab 15 Uhr im Kurpark (bei schlechtem Wetter in der Wandelhalle) die Gelegenheit, Qualitätsweine sowie Secco und Sekt zu kosten und zu genießen.

Das Taubertäler Weindorf wird begleitet von einem kurzweiligen musikalischen Rahmenprogramm sowie genussreichen gastronomischen Angeboten. Für die richtige Stimmung sorgen an beiden Nachmittagen das Kur- und Salonorchester Hungarica sowie an beiden Abenden das Comedy-Duo „Die Dreckspatzen“.

Mit Gitarre, Mandoline und Gesang machen die beiden Musiker Schlager- und Stimmungsmusik und geben – gespickt mit reichlich Situationskomik – obendrein Musik mit originellen Texten zum Besten. Der Eintritt ist frei. kv

