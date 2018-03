Taubertal ist 2019 Gastgeber

Anzeige

Die Weingästeführer des Weinlands Taubertal haben nun für 2019 das besondere Vergnügen, Gastgeber des DWI „Forum Kultur & Wein“ im Taubertal zu sein. Die Weingästeführer im Taubertal werden laut Pressemitteilung „keine Mühen scheuen“, den Kollegen aus ganz Deutschland das Taubertal und seine Weine zu präsentieren.

Qualifizierte Kenner

Der Frühling naht und damit beginnen im Taubertal wieder die Aktivitäten der Weingästeführer unter freiem Himmel, bei denen man mehr über die Taubertäler Weinberge, Kultur und Kulinarisches, und natürlich den Taubertäler Wein erfahren kann. Eine große Besonderheit des Taubertals ist der Weinanbau und sein Einfluss auf die Kulturlandschaft. Das Weinland Taubertal erstreckt sich von Rothenburg ob der Tauber bis nach Wertheim am Main und vereint damit drei Weinbaugebiete, zwei Weinbauzonen und zwei Bundesländer.

Die Weingästeführer sind qualifizierte Weinkenner des Taubertals und können viel Interessantes zu den Reben in den Weinbergen und zum Ausbau in den Weinkellern in stimmungsvoller Atmosphäre berichten. Bei allen Angeboten stehen die Freude an der Natur, die Landschaft des Taubertals und natürlich der Wein im Mittelpunkt. Ob in Kombination mit feinster Schokolade in Wertheim oder Kloster Bronnbach, auf den Spuren der Weinhändlerfamilie Buchler, zu Fuß,oder „hoch auf dem gelben Wagen“ mit Cornelia Lehr als lustiger Winzerin – ein Ausflug mit den Weingästeführern „ist immer ein Erlebnis“.

Als „ Taubertäler Häcker“ beginnt Helmut Fischer seine Weinbergswanderungen am Samstag, 7. April. Bei einer geselligen Weinprobe im Pavillon inmitten der Markelsheimer Reben, kommen Natur- und Weinfreunde gleichermaßen auf ihre Kosten. Weitere Termine der Weinbergswanderungen in Markelsheim sind am 5. Mai, 2.Juni und 6. Oktober.

Die Kontaktdaten der Weingästeführer, sowie deren Angebote findet man im Internet unter „www.weinland-taubertal.de“. Anmeldungen und Informationen sind auch bei der Tourist-Info Bad Mergentheim erhältlich.

