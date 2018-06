Taucher und Autokran im Einsatz

Anzeige

Eifrig zu tun hatten zudem nicht nur die Spezialisten einer brandenburgischen Wasserbaufirma und die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes – einige Äste eines Baumes standen dem Kran im Wege und mussten abgesägt werden.

Das provisorische Nadelwehr an der stadtseitig gelegenen Wehrklappe wurde vom Taucher abgedichtet, anschließend wurden Holzelemente eingesetzt, um diesen Bereich abzusperren.

Auch hier war der Taucher wieder gefordert, denn am Grund hatten sich nicht nur Schlamm, sondern auch zahlreiche Äste angesammelt. Dieser Bereich wurde am Mittwoch ausgepumpt. Die defekte Wehrklappe wird dann ausgebaut und in eine Spezialfirma gebracht, wo sie überprüft und gerichtet wird.

Anschließend kommt sie wieder nach Bad Mergentheim zurück und wird wieder eingebaut. HP

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.06.2018