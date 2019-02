Teilnahme an der „Kehrtwende“

Bad Mergentheim.Die „Tauberhüpfer“ (Kinder der Naturschutzgruppe) traf sich am Samstag – unter dem Thema „Bald mehr Plastik als Fische im Meer“ beschäftigten sich die jungen Naturforscher mit dem riesigen Problem des Plastikmülls. Das Thema „Plastikmüll“ ist auch der Jahresschwerpunkt der gesamten Naturschutzgruppe. Aktionen und Veranstaltungen sind übers Jahr geplant. Zur Stadtputz-Aktion „Kehrtwende“ am Samstag, 23. Februar, sind die Tauberhüpfer ebenfalls willkommen. Kommen könne neben den aktiven „Tauberhüpfern“ auch alle neu am Natur- und Umweltschutz interessierten Kinder ab sechs Jahre. Anmeldung bei Carola Dreier, Telefon 07931/949613, Monika Gulde 07931/3661.

