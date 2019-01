Telefonaktion zum „Tag des Patienten“

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Der Mensch im Mittelpunkt - Ethik im Krankenhausalltag“ veranstalten Kliniken und Krankenhäuser aus ganz Deutschland in dieser Woche den „Tag des Patienten“.

Ausrichter des Aktionstages sind der Bundesverband Beschwerdemanagement in Gesundheitseinrichtungen (BBfG) und der Bundesverband Patientenfürsprecher in Krankenhäusern (BPiK). Auch das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und das Krankenhaus Tauberbischofsheim beteiligen sich an diesem Freitag mit einer Telefonhotline an der Aktion. „Im Krankenhaus kümmern wir uns immer wieder um Patienten an den Grenzbereichen des Lebens“, erläutert Michael Raditsch, stellvertretender Hausoberer im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und im Krankenhaus Tauberbischofsheim. „Bringt die Therapie dem Schwerkranken noch Linderung oder ist das Risiko möglicher Nebenwirkungen zu hoch? Darf eine alte Patientin allein umherlaufen, auch wenn sie immer wieder stürzt? Wie kann ein psychisch Kranker davor geschützt werden, sich selbst zu schädigen, ohne seine Selbstbestimmung zu verletzen?

Auf solche Fragen müssen unsere Mitarbeiter Tag für Tag Antworten finden.“ Um bei solchen schwierigen Entscheidungen zu beraten, gibt es im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und im Krankenhaus Tauberbischofsheim ein Ethikkomitee. Dieses Gremium aus Mitarbeitern verschiedener Berufsgruppen sowie externen Mitgliedern kann jederzeit von Patienten, Ärzten, Pflegenden oder Angehörigen angerufen werden. Außerdem stehen Patientenfürsprecher bei möglichen Fragen oder Konflikten als Ansprechpartner bereit.

Von 12 bis 14 Uhr ist am morgigen Freitag eine Hotline unter Telefon 07931 / 58-2058 geschaltet.

Hier werden die Anrufer zu verschiedenen Experten weitergeleitet, die Auskunft geben: der Organtransplantationsbeauftragte Chefarzt Prof. Dr. Peter Baier zu Fragen rund um die Organspende; die Leiterin der Palliativeinheit Dr. Elisabeth Trost zur Palliativmedizin beziehungsweise Palliativthemen; die Leiterin des Sozialdienstes Silvia Hofmann zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht; der Klinikpfarrer Thomas Dreher zu seelsorgerlichen Fragen; der stellvertretende Hausobere Michael Raditsch zu den Möglichkeiten ethischer Fallbesprechungen. pm

