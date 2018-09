Bad Mergentheim.Zum vierten Mal findet im Evangelischen Gemeindehaus in Bad Mergentheim die Veranstaltung „Teller statt Tonne“ statt. Der Erlös dieses Festmahls mit Lebensmitteln, die zum Wegwerfen vorgesehen waren, kommt der Mergentheimer Tafel zugute, die immer mehr bedürftige Personen zu versorgen hat. Termin ist Sonntag, 30. September, um 18 Uhr . Tickets gibt es bei der Kirchenpflege in der Härterichstraße 18. Auch dieses Mal werden die Gäste wieder fasziniert sein, was aus Lebensmitteln gezaubert werden kann, die ansonsten womöglich weggeworfen worden wären. „Teller statt Tonne“ heißt das Motto des Abends. Gut 30 bis 40 Prozent aller weltweit produzierten Nahrungsmittel gehen verloren, besagt eine Studie des UN-Umweltprogramms. Ein Teil davon sicherlich, weil es an geeigneten Lager-, Kühl- und Transportmöglichkeiten fehlt, vor allem in den Entwicklungsländern. Doch ein Teil wandert auch in die Mülltonne statt auf Tisch und Teller – hauptsächlich in den reichen Industrieländern. Auch mit den Lebensmitteln mit denen das Essen am 30. September zubereitet wird, wäre dies passiert, gäbe es das leckere Drei-Gänge-Menü und die Tafel in Bad Mergentheim nicht. Planung und Organisation liegen in den Händen des Umweltteams „Grüner Gockel“ in Zusammenarbeit mit der Naturschutzgruppe Taubergrund und dem Evangelischen Bauernwerk Hohebuch. Der besondere Dank gilt aber auch in diesem Jahr dem Koch Vlado Simic und seinem Delikat-Team, die ein köstliches Essen bereiten werden – und ebenso auch der EPE (Berufliche Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung) und den Konfirmanden für den zu erwartenden aufmerksamen Service. TZe

