Tennisabteilung hat neue Leitung

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des 25-Jahr-Jubiläums der Tennisabteilung.

Das Ereignis wurde im Dorfgemeinschaftshaus gebührend gefeiert. Die Tennisabteilung nahm auch wieder am Spendenprojekt der Volksbank Main-Tauber teil, dieses Mal mit dem Projekt „Ballmaschine“. Man erhielt eine Spende von 220 Euro.

Erste interne Vereinsrunde

Neben dem Jahresausflug, der dieses Jahr nach Ellwangen und Umgebung führte, wurde erstmalig eine interne Vereinsrunde gespielt, an der sechs bunt zusammengewürfelte Teams über mehrere Wochenenden ihren Meister erspielten.

Aufgrund der positiven Resonanz soll die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder stattfinden. Außerdem wuchs der Verein auf 113 Mitglieder an. Verena Brünner stellte dann den Kassenbericht vor, bevor Saskia Breidenbach den Bericht des Jugendwarts vortrug. Sie endete mit einen Ausblick auf wichtige Termine im Jahr 2018: So findet am 6. Mai wieder der Familientag auf der Tennisanlage statt, am 9. und 10. Juni startet das Event „Unser Dorf spielt Tennis“. Kurt Blank lobte die Abteilungsführung für die gute Vereinsarbeit vor dem Hintergrund Mitglieder zu halten und neue dazuzugewinnen, vor allem auch im Bereich der Jugend.

Der gesamte Vorstand wurde anschließend einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen stand Rolf Breidenbach nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung. Einstimmig gewählt wurden Kathrin Lauer (Vorsitzende), Meike Hahn (zweite Vorsitzende), Verena Brünner (Kassier), Ute Pflüger (Schriftführer und Pressewart), Sabine Breidenbach (Jugendwart), Saskia Breidenbach (stellvertretender Jugendwart), Marco Lauer (Platzwart) und Rosi Theurer (Vergnügungswart). Kurt Blank dankte Rolf Breidenbach für seine langjährige Vereinstätigkeit, die er 2006 als Jugendwart begonnen hatte. Seit 2012 war er Vorsitzender der Tennisabteilung, die nach mehreren Baumaßnahmen noch mit einigen Verbindlichkeiten belastet war. Unter seiner Führung sei diese kontinuierlich abgebaut worden. Mit dem Vordach des Tennisheims setzte Rolf Breidenbach sich ein Denkmal, da so die Terrasse bei jedem Wetter für gemütliche Stunden genutzt werden kann.

Verlässlicher Partner

Ebenso wurden die sanitären Anlagen erneuert und eine Wasserzisterne eingebaut. Zudem habe sich Rolf Breidenbach um die Pflege der Tennisanlage gekümmert.

Blank betonte, dass Breidenbach ein verlässlicher und aktiver Partner gewesen sei. Dem neuen Vorstand wünschte er viel Erfolg und gutes Gelingen, denn es sei wichtig, den Mitgliedern ein breites Sportangebot bieten zu können.

Die offizielle Verabschiedung von Rolf Breidenbach wird im Rahmen der Hauptversammlung des TSV Althausen-Neunkirchen am 23. März erfolgen.

Zum Abschluss übergab Kathrin Lauer ein Geschenk an Rolf Breidenbach für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz für die Tennisabteilung.

Mit der Vorführung der PowerPoint-Präsentation, die Saskia Breidenbach zum des 25-Jahr-Jubiläum erstellt hat, ging es dann nahtlos zum gemütlichen Teil des Abends über.

