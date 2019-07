Ticket-Schalter umgefahren

Bad Mergentheim.Eine Sachbeschädigung wurde im Parkhaus „Oberer Graben“ begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Autofahrer, der am Donnerstag zwischen 14 und 14.30 Uhr einen Ticket-Schalter eines Parkhauses im Oberen Graben beschädigte hat und davon fuhr. Der Unbekannte touchierte beim Einfahren in das Parkhaus den Ticket-Schalter und beschädigten ihn, so dass keine Tickets mehr gezogen werden konnten. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 10 000 Euro. Lackspuren an dem Schalter lassen vermuten, dass der Verursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können. Diese melden sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

