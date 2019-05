Bad Mergentheim.„Manege frei“ heißt es von Freitag, 31. Mai bis Montag, 10. Juni, im Circus „Carl Althoff“, der im Gewerbegebiet „Ried“ gastiert.

Tiere, Clowns und Akrobaten bieten im Circus Althoff den Besuchern ein Riesenspektakel mit kreativem Licht-Design, märchenhaften Kostümen und mitreißenden Songs. Neu im Programm sind „Märchen aus 1001 Nacht“ mit einem orientalischen Schaubild von Feuerspielen, Fakiren, Kamelen und Bauchtänzerinnen sowie „Ashley“ mit ihrem begnadeten Körper, die unglaubliche Schlingformationen vollführt.

Fehlen dürfen natürlich auch nicht die lustigen Clowns und die Hunde-Revue mit kleinen Stars auf vier Pfoten, die mit Jux und Dollerei eine artistische Sprung-, Roll- und Laufkür präsentieren.

Hoch unter der Zirkuskuppel besticht „Senorita Lesley“ mit Eleganz am Ringtrapez. Die „Dame ohne Schwerkraft“ begeistert mit ästhetischen Auf- und Abschwüngen sowie eleganten Drehungen. Mit feinem Gespür für Balance und Dynamik schwebt sie über der Manege.

Das Dressur-Potpourri mit temperamentvollen nordamerikanischen Pinto-Pferden ist eine Symphonie der Pferdestärken.

Um Körperbeherrschung und vollendete Perfektion geht es bei Antonio Hernandez. Nach einer alten chinesischen Tradition zeigt er auf einer Stange Handstände in allen Variationen – ohne jegliche Sicherung. Eine Superheldengeschichte in luftiger Höhe präsentiert das Duo „Spider“ mit kraftvoller Artistik an den Strapaten. Mit viel Ausstrahlung und Eleganz präsentiert das junge Paar außergewöhnliche Figuren unter der Zeltkuppel.

Die Vorstellungen sind täglich um 17 Uhr, am Sonntag und am Pfingstmontag nur um 14 Uhr.

Am Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag, am Donnerstag und Freitag um 17 Uhr Kindermitmachtag sowie am Montag ab 17 Uhr und am Pfingstmontag um 14 Uhr Familientag.

