Tierquälerei und Umweltzerstörung angeprangert

Bad Mergentheim.Eine kleine Demonstration fand am Samstag auf dem Marktplatz statt. „Circle of Truth“ prangerte Tiermissbrauch und die Umweltzerstörung an.

Schreie in Todesangst, harsche Kommandos und laut kreischende Schreddermaschinen, die jährlich bis zu 50 Millionen männliche Küken bei lebendigem Leib zerstückeln. Nein, keine Szenen aus einem Horrorfilm, sondern Alltag in deutschen Schlachthöfen und Geflügelzuchtbetrieben. Diese grausamen, aber relastischen Bilder zeigte eine Gruppe junger Bad Mergentheimer Aktivisten im Rahmen einer stillen „Circle of Truth“-Demonstration. Mit schockierendem Videomaterial, das Aufnahmen aus Schlachthöfen zeigt sowie über schlimme Tierquälereien in Hühnermastbetrieben, versuchte die „Circle of Truth“-Aktion, initiert von Marie-Christin Endres, Carolin Kästner und Kristin Gehringer, die Öffentlichkeit auf die mehr oder weniger im Verborgenen stattfindende Tiermissbrauchspraxis aufmerksam zu machen.

Während ein Teil der jungen Leute den Interessierten die Videos vorführte, informierte ein anderer Teil in Gesprächen mit Passanten über die Zustände in vielen Tierhaltungsbetrieben: In Deutschland werden laut den Demonstranten jährlich über 800 Millionen Tiere in Schlachthöfen getötet. Fehlbetäubungen stehen auf der Tagesordnung, so der große Vorwurf: Bis zu 12,5 Prozent der Schweine würden bei der Tötung nicht ausreichend betäubt. Und auch bei der Eierproduktion würden bundesweit jährlich Millionen von männlichen Küken vergast oder lebendig geschreddert, da sie keine Eier legen können und damit für die Industrie nutzlos sind.

Weiter wird genau die Milchproduktion kritisiert, die nicht das Wohl der Tiere, sondern die maximale Produktionsmenge als Ziel vorgibt.

Auf die Resonanz der Aktion angesprochen, zeigte sich Marie-Christin Endres sehr zufrieden und sprach von einem erfolgreichen und guten Start für weitere Aufklärungsaktivitäten. Man habe, so Endres weiter, mit zahlreichen Interessierten lebhafte und aufklärende Gespräche geführt.

Wichtig sei ihr zudem, dass sie und ihre Gruppe nicht darauf aus seien, die Menschen zu Veganern zu machen, sondern sie, was ihr Konsumverhalten zu tierischen Lebensmitteln (wie Milch, Fleisch, Eier, Honig) anbelangt, zum Nachdenken anzuregen und dieses vielleicht zu verändern. Das gleiche gelte für tierische Kleiderprodukte, wie Pelze, Lederschuhe oder Tierfelle. foh

