Tierrettung muss auch gelernt sein

Vor kurzem führte der DLRG-Landesverband Württemberg den Lehrgang „Sicherheit bei Tierevakuierungen“ in Bad Mergentheim durch.

Bad Mergentheim. Die Einsatzkräfte der DLRG kommen speziell bei Hochwasserereignissen immer wieder in Situationen, in denen sie Haus- oder landwirtschaftliche Nutztiere evakuieren beziehungsweise diese Maßnahmen absichern müssen. Im Gedächtnis des Lesers sind vielleicht noch die Ereignisse aus dem Jahr 2013 rund um Deggendorf-Fischerdorf. Hier waren durch Dammbrüche plötzlich viele Rinderställe überflutet und teilweise blieb nur noch die Möglichkeit die Tiere zu erschießen. Doch auch punktueller Starkregen oder Flutwellen (Dammbruch) können jederzeit Pferdeställe oder landwirtschaftliche Betriebe überfluten und eine Evakuierung erforderlich machen. Fraglich bleibt in solch einer Situation wie man helfen kann. Großtiere können auf fast keinem Motorboot transportiert werden; also gilt es eher die Tiere durchs Wasser zu leiten.

Bei Schafen sieht dies anders aus. Sie können gut transportiert werden, sofern man Fixierungstechniken kennt oder Transportbehältnisse zur Verfügung stehen. Der Gros der Einsätze im Katastrophenfall sind jedoch Haustiere.

Da bei Hochwasserlagen oftmals das Erdgeschoss eines Hauses unter Wasser steht, müssen die Bewohner sowie ihre tierischen Mitbewohner über das erste Obergeschoss gerettet werden. Leitern sind das Mittel der Wahl, wenn es darum geht gesunde Bürger zu evakuieren, nicht mehr gehfähige Bewohner können mittels Seiltechnik ins Boot gebracht werden. Doch wie kommt ein großer, ängstlicher und dadurch vielleicht gefährlicher Hund hinab? Diese Fragen wurden beim Lehrgang, der in dieser Form seit 2012 in Bad Mergentheim durchgeführt wird, beantwortet.

So wurde zunächst theoretisch der Ablauf einer Hundeevakuierung aufgezeigt. Im weiteren Verlauf des zweitägigen Lehrgangs mussten die knapp 30 Teilnehmer drei Hunde unterschiedlicher Größe und Alters an mehreren Stationen evakuieren. Doch auch die Großtierarten Rind und Pferd wurden thematisiert. Der auf Rinder spezialisierte Tierarzt Dr. Neufeld war zum wiederholten Mal in die Kurstadt gereist, um den Einsatzkräften der DLRG, aber auch einiger örtlichen Feuerwehren, die Gefahren dieser Tiere nahe zu bringen, sowie Tipps zu geben falls es zu einer Situation kommen sollte, in der Tiere akut am Ertrinken sind.

Die Pferdewirtin Niels aus Aschaffenburg referierte über ihr Fachgebiet.

Ein weiteres Tier mit dem geübt wurde war Haflinger „Buddy“ von Tierpflegerin Barbara Tremmel.

Auch die Schafe des Bad Mergentheimer Wildparks unterstützten dieses Jahr wieder die DLRG. An ihnen konnte man auf den weitläufigen Freiflächen das Treiben von Herdentieren anschaulich demonstrieren.

Am Ende erhielten die 26 Teilnehmer eine Urkunde. Sie gehören nun zu einem kleinen Kreis geschulter Einsatzkräfte in Deutschland. chme

