„Tintenherz“ eroberte die Herzen des Publikums in der Aula

Bad Mergentheim.Vor über 225 Gästen eröffnete Schulleiter Christian Schlegl den Theaterabend in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums. Persönlich begrüßte er Professor Doktor Matthias Knauff in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins der Freunde und Manuela Zahn in Stellvertretung des Oberbürgermeisters. Im Anschluss gab er die Bühne frei für „Tintenherz“.

Rasch entfaltete sich der Zauber dieser besonderen Bühnenadaption von Robert Koall. Den Schauspielern gelang es so mühelos, den Figuren von Cornelia Funke Leben einzuhauchen. Julius Knauff in der Rolle des Mos brach also auf, um zusammen mit seiner Tochter Meggie, gespielt von Annelie Preiszig und Pia Feser, die Welt von Capricorn, Jázmin Oláh, zu befreien. Dabei wurde er unterstützt von Anna Lehmann (Tante Elinor), Jana Trehkopf (Staubfinger) und Diana Baierbach beziehungsweise Clara Widmayer (Farid). Ihre Gegenspieler verkörperten Annika Kraus und Daniel Pankeyev beziehungsweise Viktoria und Katharina Lösch Torres. Außerdem traten Lara Steuerwald und zudem Ian Zalles Reiber als Fenoglio und Lara Feser als Darius auf.

Die insgesamt 17 Jugendlichen hatten sich seit September unter der Leitung von Denise Jährling und Marc-Oliver Mögle auf die Aufführung vorbereitet.

Doch das beste Ensemble kann nicht seine volle Wirkung entfalten, wenn es nicht unterstützt wird. Seit diesem Schuljahr gibt es daher die Bühnenbild-AG unter der Leitung von Stefanie Landkammer, die eine beeindruckende Kulisse geschaffen hat.

Aber auch die Tanz-AG unter der Leitung von Nadine Koschack und die Chöre, dirigiert von Johanna Beer und Anita Throm, trugen ihren Teil dazu bei, eine spannende Atmosphäre zu erzeugen.

Nach langem Applaus bedankte sich der Schulleiter bei allen Beteiligten und vergaß auch nicht, die Techniker zu erwähnen. mom

