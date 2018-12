Tipps für Frauen im „Café Startklar“

Bad Mergentheim.Auch im Dezember veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Volkshochschule Bad Mergentheim, einen offenen Frauentreff zu beruflichen Fragen. Am Donnerstag, 13. Dezember, veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken von 9.30 bis 11.30 Uhr das „Café Startklar“ in den Räumen der Volkshochschule Bad Mergentheim. Während dieser Zeit haben interessierte Frauen die Möglichkeit, sich in ungezwungener Runde über ihre beruflichen Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen. Angesprochen sind Frauen, die ihren Berufseinstieg nach Ausbildung oder Studium planen, während oder nach der Elternzeit wieder arbeiten möchten, nach einer längeren Familien- oder Pflegezeit ihren Wiedereinstieg planen, sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten, auf Stellensuche sind. Die Teilnahme am Café Startklar ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erwünscht. Kleinkinder können mitgebracht werden. Weitere Informationen zum offenen Frauentreff „Café Startklar“ erhält man bei Silke Diehm unter Telefon 09341 / 8474848 oder E-Mail s.diehm@heilbronn-franken.com. Weitere Termine und Themenvorschläge des „Café Startklar“ im Jahr 2019 sind: Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr am 31. Januar, Bewerbungsunterlagen erstellen; 21. März, Soft Skills; 16. Mai, Persönliche Standortbestimmung.

