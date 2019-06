Titel des Kreismeisters gesichert

Bad Mergentheim.Der Hundeverein Bad Mergentheim kann weitere Erfolge vermelden. Neben der Teilnahme am ersten Deutschen Championat im „Rally Obedience“ war man auf verschiedenen Turnieren und Prüfungen erfolgreich.

Der Titel des Kreismeisters wurde nun zum zweiten Mal nach Bad Mergentheim geholt.

Der „Team-Test“ ist eine von vielen verschiedenen Hundesportprüfungen, die man beim Verband ablegen kann. Die Besonderheit an dieser Prüfung ist, dass sie lediglich im SWHV (Südwestdeutscher Hundesportverband) angeboten wird. Diese Prüfung, und vor allem das Training in der Vorbereitung auf diese, sollen das Mensch-Hund-Team auf ein harmonisches und entspanntes Miteinander im Alltag vorbereiten. Man kann den „Team-Test“ auch als Vorprüfung auf die Begleithundeprüfung sehen. Aus diesem Grund darf der „Team-Test“ bereits mit einem zwölf Monate alten Hund abgelegt werden, während die Begleithundeprüfung erst mit 15 Monaten möglich ist.

Die Anforderungen an das Mensch-Hund-Team sind sehr vielfältig und teilen sich in zwei Hauptbereiche. Der erste Teil findet klassisch auf dem Hundeplatz statt. Hier muss das Team eine vorgegebene Abfolge von Übungen vorführen, unter Ablenkung eines zweiten Hundes. Die Übungen gliedern sich im Großen in einer Leinenführigkeit, einer Ablageübung, Sitz- und Platzübungen. Wichtig ist hier, dass das Team gemeinsam die Übungen bewältigt und der Hund freudig mit dabei ist.

Im zweiten Teil, dem so genannten Verkehrsteil, wird das Team mit verschiedenen Alltagssituationen konfrontiert. So muss beispielsweise eine Personengruppe durchquert werden. Auch Begegnungen mit Fahrradfahrern, Joggern, anderen Hunden und Autos müssen von Mensch und Hund gelassen absolviert werden.

In diesem Jahr war der Hundeverein wieder mit mehreren Teams bei der Kreismeisterschaft, die in Herbolzheim stattfand, vertreten. Dorothea Ulshöfer mit Ferox vom Hause Ritter holte zum zweiten Mal den Titel. 2017 gab es den ersten Kreismeistertitel im „Team-Test“ für dieses Team. Florian Weiler mit Perry erreichte den vierten Platz, Andreas Beutner mit Cara Platz sechs und Dr. Stephen Ulshöfer mit Hiltja vom Hause Ritter Platz neun. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019