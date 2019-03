Tödlicher Stich nach Wirtshausstreit

1615 kam es zum Meuchelmord an Hans Feygenbutz. Noch heute ist die Erstechungsszene auf einem Bildstock mit Inschrift in Bad Mergentheim zu sehen.

Bad Mergentheim. Da steht er also, der fast vergessene Bildstock mit der von der Straßenseite abgewandten Mordszene, die sich am 23. April 1615 am Mergentheimer Kapuzinertor abgespielt hat. An diesem Tag geschah das heimtückische Verbrechen an dem Bürger und Metzger Hans Feygenbutz, der sich nach Igersheim auf den Weg gemacht hatte, um Kälber auszusuchen. Anschließend ging er ins Wirtshaus, wo er zusammen mit dem Engel-Wirt Claus Lauer und dessen Ehefrau, die von einer Wallfahrt nach Laudenbach zurückgekehrt waren, ordentlich einen hinter die Binde goss.

Abgepasst

Nachdem sie eine geraume Zeit miteinander in Frieden gezecht hatten, gerieten die beiden Männer bei einem aus dem Ruder laufenden Wortwechsel in Streit. Lauer verließ zusammen mit seiner Frau das Lokal, stampfte wutentbrannt gen Mergentheim und wartete am Kapuzinertor auf Feygenbutz.

Als dieser mit seinem Begleiter Michel Hoffacker am Stadtmauertor ankam, passte Lauer die beiden ab, hieb plötzlich auf Hoffacker unter fürchterlichen Flüchen ein und versetzte auch seinem Weibe, das ihn beruhigen wollte und um Hilfe schrie, zwei Streiche. Er fuchtelte mit seinem Säbel wild um sich, wobei Feygenbutz ihm sagte, er solle die Händel bleiben lassen, da ihm ja niemand etwas zu Leide getan habe.

Dies brachte Lauer noch mehr auf und er drohte, ihn zu erstechen. Als Feygenbutz dann zu ihm sagte, „Wenn du Fug, Macht, Recht und Ursach zu mir hast, magst du es tun“. Und dann tat er es. Lauer durchstach Feygenbutz mit tödlicher Heftigkeit und machte sich mit seiner Frau aus dem Staub.

Im Bild festgehalten

Feygenbutz war nach dem Stich zu Boden gefallen, krümmte sich einige Mal und starb bald darauf, nachdem man ihn in seine Wohnung gebracht hatte.

Diese furchtbare Tat wird in Bild und Schrift von einem Gedenkstein überliefert, der nur wenige Meter von der Kapuzinerkirche entfernt daran erinnert. Auf der Vorderseite ist die Auferstehung Christi zu sehen, Darunter ist zu lesen, dass der Bildstock im Jahre 1619 von Freunden des ermordeten Hans Feygenbutz errichtet worden sei. Auf der Rückseite ist die Erstechungsszene abgebildet und der „leydige Fall“ wird kurz geschildert.

Nun könnte man ja annehmen, dass die beiden Jahreszahlen 1619 und 2019 das Jubiläum „400 Jahre Bildstock Feygenbutz“ ergeben. Leider ist dem aber nicht so. Denn wenn man weiß, dass es sich bei dem Bildstock gegenüber der Kapuzinerkirche um eine Kopie handelt und man das Original im Deutschordensmuseum einmal aus der Nähe betrachtet hat, so erkennt man, dass der originale Bildstock laut Inschrift erst im Jahre 1629 „uffgericht worden“ ist. Der Steinmetz, der die Kopie angefertigt hat, hat demnach offensichtlich ein falsches Datum (1619) in den Sandstein gemeißelt, wie es überhaupt einige Unterschiede in der schriftlichen und bildlichen Darstellung auf den beiden Bildstöcken gibt. So heißt zum Beispiel der Mörder auf dem Original Claus Lauer, auf der Kopie Hans Lauer. Auch der Name Feygenbutz wird unterschiedlich geschrieben.

Kopie restauriert

Der ursprüngliche Feygenbutz-Bildstock aus dem Jahre 1629 gehört der Stadt Bad Mergentheim und befindet sich im Deutschordensmuseum. 1910 ließ die Stadt auf Betreiben des damaligen Museumsvereins eine Kopie anfertigen, die an der Ecke Igersheimer Straße/Kapuzinerstraße aufgestellt wurde und bis heute dort steht, während das Original in der damaligen städtischen Altertumssammlng im Rathaus seinen Platz fand.

Die Kopie wurde 1994 und zuletzt 2013 restauriert, teilt die Stadt mit.

Tatbeschreibung

Während die Bildmotive der beiden Bildstöcke und die nur wenige Worte umfassenden Bilderklärungen den Mordfall nur in Kürze darstellen, gibt es eine ausführliche Beschreibung der Tat.

Sie stammt von Anton Breitenbach, der als Assistent im Deutschordens-Archiv tätig war. Er hatte Einblick in die entsprechenden Akten und beschrieb den Fall 1827. Das Original seiner Handschrift wird im Staatsarchiv Ludwigsburg aufbewahrt.

Das Stadtarchiv Bad Mergentheim verfügt aber über eine Abschrift. Auch Breitenbach datiert die Aufstellung des Bildstocks ins Jahr 1629.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019