Toleranzgrenze sinkt rapide

Seit über neun Monaten schreibe ich keine Leserbriefe mehr, weil auch nicht alles Maulens würdig war. Aber zur Zeit holen mich die Ereignisse ein, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann.

Was ist los mit unserer Gesellschaft? Man wohnt gegenüber und der andere wartet, dass man ihn grüßt oder senkt den Blick, bloß ich nicht. Die Reaktion ist unterirdisch.

Aber darüber beschwere ich mich gar nicht, wir haben uns mittlerweile alle im Griff und wenn ich Opa aus der Haustüre trete, winkt mir ein kleines Mädchen strahlend mit Schnulli im Mund und Kuschelbärchen im Arm zu, weil sie meinen Hund streicheln durfte und er sich schwanzwedelnd zurück freut.

Genau mit diesem Hund ging ich vor ein paar Tagen auf einem Fußweg Gassi. Ich auf dem Weg, er auf dem Rasenstreifen rechts daneben schnüffelnd.

Im Nachhinein war es mein Glück, dass ich streng rechts in Laufrichtung ging, denn wie aus heiterem Himmel bekam ich einen Schlag auf die linke Schulter. Bevor ich begriff, was war, war sie auf ihrem E-Bike schon 15 Meter weg. Ich hob noch verdutzt die Hand und rief „Heee!“. Was zurückkam, war ein erhobener Stinkefinger. Wenn ich nur daran denke, einen fußbreit weiter links gelaufen, meine Schulter, mein Rücken und meine Kniescheibe wären Schrott. Es war wie ein „Erinnerungsblitz“, als mir vor zwei Jahren in der Fußgängerzone ein rasender Tourist seine Satteltasche in die Kniekehle donnerte. Sollten wir Fußgänger uns ab jetzt Rückspiegel an die Brille montieren?!

Nochmal, für die pro Rad Kämpfer: Es ist ein Fußweg! Wenn der Gesetzgeber, den ich zur Zeit in Deutschland überall suche, nicht will, dass wir Fußgänger Selbstjustiz ergreifen und mit kurzen Stöckchen spazieren gehen die wir den selbstherrlichen Radfahrern zwischen die Speichen werfen, um auch unser Recht zu verteidigen, dann verseht die Räder vorn und hinten – wie in den Niederlanden – mit Nummernschildern. Allein das Wissen der benannten Radler, dass sie erkannt und zur Rechenschaft gezogen werden könnten, senkt ihr selbstherrliches Verhalten – denn auch ein 3000-Euro-Rad muss eine Klingel haben, genauso wie ein 300 000-Euro-Auto eine Hupe!

„Mannnnn!“ Ist es so schwer jeden im Rahmen der Gesetze zu tolerieren und nebeneinander zu leben? Ohne: „Was willst du Opa?“ Mein Rat: „Leute kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten!“

