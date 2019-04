Toller Anlass für besonderen Gottesdienst

Althausen/Neunkirchen.Die goldene, diamantene, eiserne und Gnaden-Konfirmation der Jahrgänge 49, 54, 59 und 69 der Kirchengemeinden Althausen und Neunkirchen waren der freudige Anlass für einen besonderen Sonntags-Gottesdienst in der Jodokuskirche Althausen. Pfarrer Rampmeier zeigte sich hocherfreut über den vollen Kirchensaal an diesem Ereignis. In seiner Ansprache betonte er auch, dass in der Nachkriegszeit die Konfirmation das Ende der Schulzeit und gleichzeitig der Eintritt in das Berufsleben bedeutete.

Nach der Übergabe der Erinnerungsurkunden an die Jubelkonfirmanden war es nun an der Zeit, auch Dank zu sagen mit dem gesungenen Choral „Nun danket alle Gott“. Die musikalische Umrahmung übernahmen die Chorgemeinschaft Althausen/Edelfingen unter der Leitung von Dr. Theo Eras und der Jubelkonfirmations-Projektposaunenchor unter der Leitung von Veronique Neumann. Es war ein toller Tag, bei dem sich Alle viel zu erzählen hatten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019