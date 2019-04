Tore für Kinder wieder offen

BAD MERGENTHEIM.Die große Kinderspielstadt „Kiss-Me“ geht im Sommer 2019 in die elfte Runde. Ab Montag, 29. April, können Eltern ihre Kinder zu dem besonderen Ferien-Erlebnis anmelden.

Stattfinden wird Kiss-Me (das steht für „Kinderspielstadt Mergentheim“) vom 29. Juli bis zum 9. August auf dem Gelände des Schulzentrums in der Au.

Jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr dürfen Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren aus Bad Mergentheim und Igersheim das Erwachsenenleben ausprobieren. Eine Frühbetreuung ist täglich ab 7.30 Uhr möglich.

Eine Woche Kiss-Me kostet 80 Euro inklusive Verpflegung, Geschwister zahlen je 65 Euro. Anmeldeflyer werden in den Schulen verteilt. Zudem liegen sie in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aus.

Wie die Großen gehen die Bürger von Kiss-Me zur Arbeit, verdienen ihr eigenes Geld und können ganz alleine entscheiden, was sie mit diesem Geld tun: sparen, ausgeben, eine eigene Firma gründen oder eine Fortbildung besuchen – alles ist möglich. Es stehen in diesem Jahr rund 50 Arbeitsstellen zur Wahl, darunter die Schreinerei, die Bäckerei, das Stadttheater, die Bank, die Polizei und die Fernsehredaktion. In jeder Woche werden zwei Kinderbürgermeister gewählt, die dann das Leben in der Spielstadt entscheidend beeinflussen können.

Mit Kiss-Me wird ein kindgerechtes Abbild der Erwachsenenwelt geschaffen. Die Kinder erleben im Spiel wie Arbeit, Geldverkehr, Konsum und Kommunalpolitik funktionieren. Sie treffen für sich und für ihre Stadt Entscheidungen und erleben direkt die Folgen ihres Tuns. Dadurch erkennen sie, wie ein Gemeinwesen funktioniert und was es ausmacht: soziales Miteinander, demokratische Entscheidungen, marktwirtschaftliche Prinzipien, bürgernahe Politik.

Sogar eine Bürgerversammlung

Der Spielstadttag beginnt jeden Morgen um 9 Uhr mit der Morgenversammlung, in der alle für den Tag wichtigen Dinge besprochen werden. Anschließend melden sich die Kinder beim Arbeitsamt, um sich für den Tag eine Arbeitsstelle zu suchen. Nach einer Mindestarbeitszeit von zwei Stunden erhalten die Kinder ihren Lohn und können dann entscheiden, ob sie weiterarbeiten oder lieber etwas anderes tun möchten. Für die gibt es nicht nur kleine Bars (Getränkebar, Waffelbar, Früchtebar und vieles mehr), sondern auch ein tägliches warmes Mittagessen in der Pause.

Eine Bürgerversammlung am Abend mit den täglichen Nachrichten aus dem stadteigenen Fernsehstudio und Vorführungen aus verschiedenen Arbeitsstellen beschließt den Arbeitstag. Und auch das muss sein: Ab dem zweiten Spieltag sind die Bürger verpflichtet, einen Teil ihres Lohnes in Form von Steuern ans Rathaus abzuführen.

Damit die Kinder in den Sommerferien ihre Kinderspielstadt genießen können, sucht die Stadt Bad Mergentheim noch ehrenamtliche Mitarbeiter ab 16 Jahren, die Lust darauf haben, eine Arbeitsstelle während der Spielzeit zu leiten. Die Mitarbeiter werden in kostenlosen Schulungen auf die Arbeit in der Spielstadt vorbereitet.

Weitere Informationen und Anmelde-Vordrucke gibt es beim städtischen Bildungsamt. Ansprechpartnerinnen sind Kornelia Perleth, Telefon 07931 / 57-5010, E-Mail kornelia.perleth@bad-mergentheim.de und Andrea Lang, Telefon 07931 / 57-5005, E-Mail andrea.lang@bad-mergentheim.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019