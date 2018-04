Tote Frau wurde obduziert

Bad Mergentheim/Mosbach. In einem Haus in der Edelfinger Straße wurde - wie die Polizei erst gestern den FN bestätigte - bereits am vergangenen Freitag eine Frau tot aufgefunden, die einige Verletzungen an ihrem Körper aufwies. Zunächst gingen die Beamten von einem Kapitalverbrechen aus - dieser Verdacht ließ sich jedoch nach weiteren Untersuchungen nicht erhärten.

Wie der Sprecher der

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1346 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009