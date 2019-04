Trachtenkapelle unterhält am 22. April

Stuppach.Die Trachtenkapelle Stuppach bietet am Ostermontag, 22. April um 18 Uhr ihr traditionelles Osterkonzert im Gemeindesaal Stuppach an. Bereits ab 17 Uhr kann bei einem Vesper der Tag zum Ausklang gebracht werden. Anschließend erwartet alle Zuhörer ein buntes Programm, das Märsche, Polkas und Walzer einschließt. So darf sich das Publikum unter anderem auf den Marsch „Salemonia“, den „Rosalie Walzer“, die „Dachdecker Polka“ sowie auf das Stück „Concerto d’Amore“ freuen. Eintrit ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019