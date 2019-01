Tradition lebt wieder auf

Bad Mergentheim/Wien.Jubiläen sind immer ein Anlass des Rückblicks, aber auch des Ausblickes. „800 Jahre Deutscher Orden Kommende Mergentheim“, bieten Grund zum Feiern und zum Nachdenken.

So wurde dem 13. Mergentheimer Hochmeister Franz Ludwig von Pfalz Neuburg sein Patent als Inhaber des Regiments am 21. Januar 1696 ausgestellt.

Die Tradition, dass der jeweilige Hoch- und Deutschmeister auch Regimentsinhaber war, wurde mit Ausnahme der Jahre 1780 bis 1790 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges beibehalten. Der erste Regimentsinhaber betrachtete zeitlebens die in der Besetzung der Offiziersstellen und Finanzierung der Mannschaft viel Zeit und Mittel beanspruchende Truppenarbeit als Bewährungsfeld seiner Deutschordens-Ritter. Kaiser Leopold 1. war im Jahre 1695 noch immer mit der Türkei und Frankreich im Kriege.

Kaiser beigestanden

Um dem Kaiser in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen beizustehen, hatten sich mehrere deutsche Kurfürsten angeboten, Regimenter zu stellen. Unter diesen war auch der Schwager Kaiser Leopolds I., Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg. Er beschloss, aus eigener Tasche ein Regiment zu Fuß mit dem Namen „Teutschmeister“ aufzustellen. Es sollte ein deutsches Infanterieregiment mit zwölf Kompanien werden.

Als Regimentsinhaber und auch Namensgeber war sein Bruder, der Mergentheimer Hoch-und Deutschmeister Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, Herzog von Bayern vorgesehen. Darüber wurde gemäß der damals gültigen Wehrverfassung am 15. März 1695 eine sogenannte „Capitulation“ abgeschlossen.

Erste Musterung in Donauwörth

Am 3. Juni 1696 konnte das junge Regiment in der alten Reichsstadt Donauwörth die erste Musterung und Parade durchführen. Kaiserin Eleonora von Pfalz Neuburg (1655 bis 1720) verehrte dem gerade gegründeten Regiment eine von ihr selbst gefertigte Leibfahne.

Da der Hochmeister des Deutschen Ordens stets auch Inhaber des Regiments und außerdem oft ein Mitglied der kaiserlichen Familie war, stellten die Deutschmeister eines der vier „Hausregimenter“ der Monarchie dar. Gleichzeitig wurde aber auch streng darauf geachtet, die Verbindung mit den süddeutschen Besitzungen des Ritterordens, besonders zu Mergentheim nicht zu verlieren.

Die „Kaiserlichen“, wie sie von der Mergentheimer Einwohnern, genannt wurden, hatten ihr Werbequartier im Bierhaus Baumann in der Mühlwehrstraße. Ein Siegel des Werbekommandos von 1777 hat sich im Stadtarchiv erhalten. Als Hochmeister besuchte Franz Ludwig seine Residenz Mergentheim in den Jahren von 1697 bis 1728 acht Mal, meistens im Zusammenhang mit einem dort abgehaltenen fränkischen Balleikapitel. In dieser Zeit erneuerte er das Spital, baute das Armenhaus mit der Rochuskapelle sowie das Priesterseminar, heute Finanzamt. Er leitete auch den Neubau der Schlosskirche ein und richtete ein Gymnasium ein. Weit spannt sich der Bogen von den „Teutschmeistern“von 1696 bis zum heutigen Jägerbataillon Wien 1 „Hoch- und Deutschmeister“. Unter Erzherzog Eugen (1894 bis 1923), dem letzten k.u.k.-Oberst, war das Verhältnis noch sehr nahe. Beim 200-Jahr-Jubiläum 1896 in Donauwörth nahmen auch Gäste aus der Ordensresidenz Mergentheim teil. Am 7. September 1896 war Grundsteinlegung für das Deutschmeisterdenkmal vor der Rossauerkaserne. Die Gäste aus Donauwörth und aus der alten Ordensresidenz durften die dabei eingemauerte Urkunde mit unterzeichnen. Aus Bad Mergentheim waren Mitglieder des Altertumsvereins. Sie wurden vom Regiments-Inhaber, dem Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Eugen von Österreich empfangen.

Kein weiterer Kontakt

Danach bestand kein Kontakt mehr zwischen Bad Mergentheim und der Tradition der Deutschmeister in Wien. Wenn nicht 1984 die weiß-blaue Deutschorden Compagnie zu Mergentheim sich dieser Traditionsverbindung erinnert hätte, wäre das Ereignis im Jahr 1896 wohl noch lange die letzte Begegnung geblieben.

Erst in der Zweiten Republik Österreichs war ab 1947 eine Traditionspflege erneut möglich geworden. Am 27. April 1991 übernahm Hochmeister Dr. Arnold Wieland auf dem Wiener Stephansplatz das geistliche Patronat für das damalige Jägerbataillon vier, heute Jägerbataillon Wien eins Hoch-und Deutschmeister. Hans-Georg Boehm

