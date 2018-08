Tradition soll fortgesetzt werden

Anzeige

Brauerreichef Klaus Wunderlich erinnerte in seinen Ausführungen an die ersten Kontakte mit Hans-Georg Schmitt anlässlich des Alm-Abtriebs in Lillstadt, bei dem Schmitt ihn über den Erwerb des Anwesens Roland Scheck unterrichtet habe. Dass sich hieraus so schnell eine geschäftliche Beziehung entwickeln würde, hätte er nicht für möglich gehalten. Umsomehr freue es ihn, dass mit dem neuen Pächter Micha Beldi ein Mann mit vielerlei und langjährigen gastronomischen Erfahrungen gewonnen werden konnte.

Genau wie der OB, so Wunderlich weiter, sehe auch er das Konzept des neuen Lokals „Jasmins Stüble“, als absolute Bereicherung für die hiesige Gasthauskultur an. Jetzt gelte es nur noch die Gäste von der Qualität und Vielfältigkeit des Angebots zu überzeugen. Wie er Micha Beldi mittlerweile kennengelernt habe, sei er sich sicher, dass dies auch gelingen werde. So sah es auch der neue Pächter und Betreiber, der davon sprach, dass er durch seine jahrzehntelangen Erfahrungen im Ausland, in Norddeutschland und zuletzt in Mannheim beweisen konnte, zu was er fähig sei. Frisch und regional zu kochen, sei für ihn eine Herzensangelegenheit und ein Muss. Auch sei er sich sicher, dass er die Tradition und Qualität des Vorbesitzers, zusammen mit seiner Tochter Jasmin, weiterführen könne.

Eine kleine Auswahl seiner Kochkünste konnten die geladenen Gäste im Anschluss an die offizielle Eröffnung genießen. foh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.08.2018