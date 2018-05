Traditionelle Maiandacht

Anzeige

Markelsheim.Die „Tauberfränkische Wirtshausmusi“ mit „Jakobs-Stubenmusik“ und die „Zwiefach-Boarischen“ veranstalten am Sonntag, 13. Mai, um 17 Uhr eine Maiandacht am Wegkreuz im Roggenberg in Markelsheim. Das Wegkreuz wurde von der Tauberfränkischen Wirtshausmusi im Jahre 2015 gestiftet. Die Musikanten der Zwiefach-Boarischen spielen traditionelle Marienlieder und die vier Geschwister der Jakobs-Stubenmusik gestalten den liturgischen Teil der Andacht. Bei schlechter Witterung ist die Andacht in der Kirche in Markelsheim. Ab 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit, mit dem „Gelben Wagen“ von der Weingärtnergenossenschaft aus auf den Roggenberg zu fahren. FM