Training für mehr Schlagfertigkeit

Bad Mergentheim.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein Überblick zum Auftakt in den Herbst.

So wird am Montag, 12. November, bei einem einmaligen Abendtermin ein „Schlagfertigkeitstraining“ angeboten. Der Kurs macht einen nicht nur im Umgang mit Einwänden und Angriffen sicherer, selbstbewusster und wortgewandter. Das Selbstbewusstsein noch weiter stärken, können Teilnehmer des Tages-Seminars „Entdecke dich selbst“, das am Freitag, 2. November, stattfindet.

„Fit für die Eurokom“, macht ein Kurs, der auf das Prüfungsfach Englisch vorbereitet und ab Montag, 29. Oktober, an drei aufeinander folgenden Tagen stattfindet. Ebenfalls fit für die Prüfung, sind Teilnehmer des Angebotes „Deutsch - Prüfungsvorbereitung Realschulabschluss“, der ab 29. Oktober, insgesamt neun Termine umfasst. Wer Deutsch hingegen in einem Grundkurs für Neu- und Wiedereinsteiger erlernen möchte, kann dies im Rahmen des Kurses „Deutsch am Abend“ für das Niveau A 2.1. Dieser umfasst ab Montag, 5. November, insgesamt 15 Termine, die montags und mittwochs stattfinden.

Die Frage „Gesund ernähren, aber wie?“, beantwortet ein Kurs, der als Einzeltermin am Dienstag, 13. November, stattfindet. Über neun Termine angelegt ist der Kurs „Abnehmen für Gerne-Esser“, der am Montag, 5. November, startet und montags stattfindet.

Grundlegende Kenntnisse in der Buchführung vermittelt ein Seminar, das auf 15 Abendtermine angelegt ist und ab 5. November, immer montags, stattfindet. Gleich zwei Kurse widmen sich dem angesagten Rhythmusinstrument Cajón. Am Samstag, 10. November, steht ein Einzeltermin ganz im Zeichen der „coolen Rhythmen“. Hier wird auf die Grundlagen des Cajón-Spielens eingegangen. Ein zweiter Termin schließt sich am gleichen Tag an: „Cajón – spannende Trommelsongs“, ist ein Aufbaukurs, ebenfalls Einzeltermin.

An Eltern richtet sich die Veranstaltung „Kindliche Sprachförderung“ am Abend des Montag, 12. November. Eine Logopädin gibt praktische Tipps. Direkt für die Kleinsten findet am Montag, 29. Oktober, der Bastel-Kurs „Kleine Igel, freche Raben, gruselige Gespenster“ im Rahmen des Herbstferienprogramms statt.

Für diese Veranstaltung muss die Anmeldung direkt im Neuen Rathaus, Bahnhofplatz 1, vorgenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018