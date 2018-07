Anzeige

Bad Mergentheim.Hartes Training zahlt sich aus und so trainierten sieben Schüler der Lorenz-Fries-Schule seit Anfang Juni einmal pro Woche für das Deutsche Sportabzeichen.

Die Jugendlichen besuchen die „AG Jungsgruppe“ am Mittwochnachmittag, die von Sozialpädagoge Volker Schröder, hauptamtlich tätig im Jugendhaus Marabu, geleitet wird. Dank Claudia Ruess vom 1. FC Igersheim, konnten sich die Teilnehmer der AG im Stadion Igersheim mit den Disziplinen vertraut machen, diese üben und letztlich die Prüfung ablegen. Die Schüler maßen sich in Weitsprung und Standweitsprung, sprinteten über 100 Meter um die Wette, warfen Schlag- und Schleuderbälle und mussten über 800 Meter an ihre Grenzen gehen, um in der geforderten Zeit zu bleiben. Die Nachweise der Schwimmfähigkeit wurden in Solymar und Freibad erlangt. Möglich wurde das Projekt unter anderem durch Michael Geidl und Reinhold Balbach von Sportjugend und Sportkreis Mergentheim, die die angefallenen Kosten übernahmen.