Traktorfahrer tot

Bad Mergentheim/Althausen.Hinweise zu einem Unfall, der sich am Mittwoch, zwischen 13.15 und 17.45 Uhr, im Bad Mergentheimer Stadtteil Althausen ereignete, erhofft sich das Verkehrskommissariat. Der 65-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger befuhr die Bobstadter Straße in Richtung Althausen. Aus unbekannter Ursache fuhr er an einer Holzabladestelle etwa fünf Meter eine Böschung hinunter und kam mit seinem Gespann in einer dichten Hecke zum Stehen. Hierbei dürfte sich der 65-Jährige leichte Verletzungen zugezogen haben, so die Polizei. Gegen 17.45 Uhr wurde er zirka 80 Meter von der Unfallstelle entfernt leblos gefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Personen, die den Verstorbenen zwischen 13.15 und 17.45 Uhr im Wald bei Althausen – eventuell beim Holzmachen – gesehen haben, sollen sich mit dem Verkehrskommissariat, Telefon 09341 / 60040, in Verbindung setzen.