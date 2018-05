Traubenheiliger auf edlem Stoff

Anzeige

Stubenzeichen und Prozessionsfahne waren wichtig für das öffentliche Auftreten der Häckerzunft.

Bad Mergentheim. „Der Anfang oder die Entstehung der Mergentheimer Sanct Urbans-Pflege verliert sich in dem Altertum“. So hob 1787 der Chronist der Bruderschaft, Erasmus Baumgartinger, an. Alles, was er davon wisse, beruhe auf der mündlichen Tradition der Häcker, „daß einige Vermögliche unter ihnen in den Vorzeiten den Fond zu dieser Pflege geleget...“.

Die mittelalterlichen Weingärtnerzünfte waren mehr als Berufsgenossenschaften; ihr Handwerk weckte ein kultisches Echo. Am Urbanstag, dem 25. Mai, versammelten sich die Urbansbrüder zum Amt in der Pfarrkirche. Von der Ordensherrschaft, von der Stadt, vom Schöntaler Propsthof und vom Spital erhielten sie zusammen 56 Kreuzer und einen Pfennig, dazu 32 Maß Wein und 34 Pfund Brot. Von dem Geld wurde noch extra weißes Brot gekauft.