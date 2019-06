Traum und Herzenswunsch erfüllt

Bad Mergentheim.Einen Traum und Herzenswunsch haben sich Anton Herz und seine Frau Eva Bartosch-Herz mit ihrem neuen Brennereigebäude, einer Schau- und Erlebnisbrennerei, geschaffen. Hier sei „eine weitere regionale Adresse für den lebensfreudigen Tourismus geschaffen“ worden, freute sich OB Udo Glatthaar bei der Einweihungsfeier in der Buchener Straße, die von einer Formation der Stadtkapelle begleitet wurde. Herz hat im Wolfental 700 Obstbäume, darunter 525 Hochobststämme. Die Ernteprodukte werden schon bisher zu Destillaten verarbeitet. Aber es sollen auch ein Mergentheimer Whisky und Gin entstehen. Viele Ideen möchte Herz verwirklichen, so etwa Streuobstwiesenwanderungen oder Kurse im Obstbaumschnitt. Karl Müller, Vorsitzender des Landesverbandes der Klein- und Obstbrenner in Nordwürttemberg, freute sich, dass das Gebäude die Direktvermarktung des Streuobstwiesenertrags fördert. Destillatkönigin Vera Bullinger wünschte die nötige Kundschaft und MdB Alois Gerig betonte, wie wichtig die Brenner für die Natur und Kulturlandschaft seien. TZe/Bild: Zeller

