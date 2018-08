Treffen in der ewigen Stadt

Anzeige

Am nächsten Tag standen die Calixtus-Katakomben auf dem Programm. Bei erfrischenden 15 Grad Celsius wurde ein Gottesdienst gefeiert.

Anschließend besichtigte die Gruppe die Kirche Santa Maria Maggiore, den Trevi-Brunnen, die spanische Treppe und das Pantheon.

Am frühen Abend traf sich die Mergentheimer Gruppe mit rund 120 Ministranten aus ganz Deutschland. Am nächsten Tag ging es in den Petersdom. Nachmittags war der Abschlussgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst.

Nach dem Abendessen bot sich die Möglichkeit Rom bei Nacht zu entdecken. Auch am nächsten Tag wurde die Stadt besichtigt. pm

