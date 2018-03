Tretminenalarm am Schloss

Anzeige

Zur Zeit, wo kein Grün und kein frisches Laub den Boden bedeckt, sind Sie sichtbar, und wer schon einmal drauf getreten ist und vor Wut fast explodiert wäre, weiß, wovon ich rede.

Viele Hundehaufen findet man die Schlossmauer entlang vom Leder Pfahler bis in den Schlossbogen, wo die Seitenboller in der Beliebtheit gleich nach den Lampenmasten bis hin zum Café im Schloss rangieren. An einer der Lampen hat ein Hundebesitzer, wohl aus ästhetischen und optischen Gründen, den doch kräftigen Haufen mit einem Tempo-Taschentuch abgedeckt! Hallo, geht’s noch?

Kann es sein, dass es hier eine kleine Gruppe mit großen und mittleren Hunden gibt, die meint, die schwarze Tüte, die es übrigens kostenlos im Rathaus und an anderen Stellen gibt, nicht benutzen zu müssen?