„Troerinnen“ in den Startlöchern

Bad Mergentheim.Im Kurhaus (großer Kursaal) erfolgt am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr unter dem Dach der Studiobühne die Aufführung des anspruchsvollen Stücks „Die Troerinnen“, bei dem der 18-jährige Bad Mergentheimer Gymnasiast Georg Maske Regie führt.

Seit Anfang November laufen die Durchlaufproben zwei- bis dreimal pro Woche in der Aula des DOG. Am Wochenende trifft sich die gesamte Crew im ehemaligen Dominikanerkloster und bespricht die Durchlaufproben der Woche. Alle Aktiven sowie jene hinter den Kulissen sind bestens motiviert, mit viel Spaß bei der Sache und freuen sich auf die Feuertaufe am 24. November.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem zehnminütigen Einführungsvortrag von Ulrich Lempp (ehemaliger DOG-Schulleiter und Experte für altgriechische Sprache und Kultur). Im Anschluss beginnt die Vorstellung; Einlass ist ab 19 Uhr. Das Stück wird sehr anspruchsvoll, auch im Bereich der Lichttechnik.

Kartenvorverkauf: Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, Tourist-Information Bad Mergentheim, Telefon: 07931/574820, www.bad-mergentheim sowie an der Abendkasse.

