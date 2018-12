TV-Schwimmsport ehrt Vereinsmeister

Bad Mergentheim.Bei der Weihnachtsfeier der Abteilung Schwimmsport des TV Bad Mergentheim haben der sportliche Leiter Dirk Fischer und der Trainer Olaf Schulze die Vereinsmeister geehrt. Das Bild zeigt (von links) in der vorderen Reihe Mona Bendadouch, Arend Weiss, Aurel Weiss, Danilo Schneider, Alexander Tschuprikow, Rosa Breitenbach und Leni-Charlotte Maier. In der mittlere Reihe stehen Luisa Schmitt, Hellena Hugenberg, Leon Bastron, Lukas Schmitt, Heike Fischer, Dirk Fischer und Trainer Olaf Schulze sowie in der hinteren Reihe Emma Breitenbach, Jana Fischer, Lina Wonn, Daniel Sautner, Nico Schneider, sowie Lukas Schmitt, als „Weihnachtsmann“. Familie Fischer gewann mit drei Vereinsmeistern die Familienstaffel und zudem den Wanderpokal. pm/Bild: TV

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018