Typische Alters-Krankheiten

Bad Mergentheim.In Deutschland leben immer mehr ältere Mitbürger. Die Geriatrie, ein Spezialgebiet der Medizin, die sich mit den Erkrankungen und den Besonderheiten bei älteren Menschen beschäftigt, wird daher immer wichtiger.

Im Großen Kursaal

Im Rahmen des „Tages der älteren Generation“, der 1968 erstmalig in Deutschland stattgefunden hat, veranstaltet die Kurverwaltung Bad Mergentheim in Kooperation mit der Median-Klinik Hohenlohe am Dienstag, 2. April, um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Großen Kursaal in Bad Mergentheim.

Privatdozent Dr. Adrian Lupescu wird sich dem Thema „Herzschwäche im Alter – was kann ich tun?“, widmen.

Der Chefarzt der Geriatrie wird unter anderem darüber aufklären, was eine Herzschwäche per Definition ist, ob diese verhindert werden kann und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Dr. Sven Carl Christian Seipp wird über „Schwindel als Ursache des Sturzes im fortgeschrittenen Lebensalter“ referieren. Der Oberarzt wird auf die verschiedenen Ursachen eingehen und die Therapiemöglichkeiten aufzeigen, die einen normalen Alltag wieder ermöglichen können.

Ab 19 Uhr kann man sich zudem über die Median-Klinik Hohenlohe im Foyer des Kurhauses informieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019