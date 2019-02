Übeltäter zerkratzen Autos

Bad Mergentheim.Unbekannte zerkratzten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 31. Januar, und Mittwoch, 6. Januar, Autos. Dabei handelte es sich unter anderem um einen graumetallicfarbenen Toyota Aygo. Er war auf einem der Stellplätze quer zum Gebäude Nummer 14 geparkt.

Die Täter machten sich an der linken Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zu schaffen. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Schäden im selben Ausmaß richteten eventuell dieselben Täter zwischen Samstag, 2. Februar, und Mittwoch, 6. Februar, gegen 13 Uhr in Bad Mergentheim an.

Der Besitzer eines schwarzen Mercedes 200 SLK stellte diesen am Samstag auf einen Autostellplatz in der Kolpingstraße quer zum Gebäude Nummer 16.

Als er am Mittwochmittag wieder an sein Auto zurückkehrte, stellte derMann Kratzer am hinteren rechten Kotflügel des Fahrzeugs fest. Hinweise auf den oder die Verursacher hat die Polizei keine und hofft daher auf Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kolpingstraße gemacht haben. pol

