Über Darmkrebs informieren

Bad Mergentheim.Bereits zum 17. Mal findet im März der Darmkrebsmonat der Felix-Burda-Stiftung und der Stiftung „Lebens Blicke“ statt. „Lass Darmkrebs nicht Dein Schicksal sein“, lautet in diesem Jahr das Motto der Aufklärungskampagne, an der sich auch die Rehaklinik Ob der Tauber aktiv beteiligt. Entsprechend treffen sich Betroffene, Angehörige und Interessierte am Mittwoch, 28. März, zu einer

...