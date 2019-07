Überdüngung zunehmend ein Problem

In welchem Zustand sind unsere Flüsse und Bäche? Was sagen Menschen, die ständig mit den Gewässern zu tun haben, was meinen die Behörden? Wir fragten nach.

Bad Mergentheim. Ob Bach oder Fluss – hier handelt es sich um ein empfindliches Ökosystem. Es zu schützen liegt vielen am Herzen. Manche machen sich dazu keine großen Gedanken, erst wenn die Katastrophe passiert, ist die Aufregung groß.

Im August 2015 brannte in Lobenhausen bei Kirchberg an der Jagst eine Mühle. Mit Düngemitteln verseuchtes Löschwasser floss in den Fluss. Es kam zu einem massiven Fischsterben auf 50 (!) Kilometern Fließstrecke.

Es kommt einem vor, als wäre es gestern gewesen. Erschütternde Bilder gingen durch die Nachrichten und Netzwerke. Markus Hannemann, Sprecher der Fischhegegemeinschaft Jagst, war wochenlang rund um die Uhr im Einsatz um zu retten, was manchmal nicht mehr zu retten war. „Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass so eine Katastrophe passieren kann. Und wer das hier miterlebt hat, wird es auch ganz bestimmt nie vergessen“, ist er heute noch beim Gedanken an diese Zeit spürbar aufgewühlt.

„Mäßig belastet“

Wie sehen die Menschen, die ständig an den Gewässern sind deren Zustand – hier in der Region? Dazu sagt Andreas Schmitt, zweiter Vorsitzender des Fischereivereins Bad Mergentheim: „Insgesamt gesehen ist die Tauber in einem ordentlichen Zustand, mit guten natürlichen beziehungsweise naturnahen Abschnitten und Strukturen sowie einer biologischen Einstufung der Gewässer in die Klasse 2 (’mäßig belastet’). Das heißt jedoch nicht, dass es keine Probleme gibt, um die wir uns sorgen.

„Schädlich für Wasserlebewesen“

Ein wesentliches Problem besteht in den Folgen der intensiven Landwirtschaft vielerorts im Einzugsgebiet, wobei die Düngung mit Kunstdünger oder Gülle oft bis unmittelbar an die Ufer der Gewässer (Tauber und Nebenbäche) erfolgt. Beim nächsten Regen resultiert dann oft ein starker Eintrag von Düngestoffen, was das biochemische Gleichgewicht stark belastet und schädlich für die Wasserlebewesen sein kann.“

„Überdüngung“

Insgesamt zeige sich laut Schmitt „die Eutrophierung“ – darunter versteht man die Überdüngung von Gewässern, vor allem durch Phosphor- und Strickstoffverbindungen, und ein starkes Algenwachstum sowie die Eintrübung des Wassers. Dies führt auch dazu, dass die Kiesbänke teilweise verschlammen und verstopfen, was das Leben dort beeinträchtigt und die natürliche Fortpflanzung kieslaichender Fische wie der Bachforellen und Äschen behindert. Schmitt: „Selbst bei erfolgreichem Ablaichen im Winter kann der Laich/die Brut im Kies ersticken, wenn sich im Frühjahr feine Sedimente darüber legen und den Kieszwischenraum verstopfen.“

Nach Ansicht des Fischereivereins gibt es speziell was die Tauber angeht seit Jahren einen weiteren Faktor, der das Ökosystem beeinträchtigt. Schmitt erklärt: „Im Bereich der Tauber bestehen noch relevante Belastungen durch den Kanubetrieb, welcher bei Niedrigwasser im Sommer die Gewässersohle belastet und dort das Leben zerstört, wenn die Kanus bei niedrigem Wasser über den Kies schleifen.“

Recht zufrieden mit der Wasserqualität in seinem Umfeld ist der Angelsportverein (ASV) Niederstetten. René Humbla, zweiter Vorsitzender, meint: „Glücklicherweise haben wir recht gesunde Gewässer mit einem guten Bestand. Dieser kann natürlich vor allem durch ergänzenden Besatz und organisatorischen Schutz gehalten werden. Die Wetterbedingungen der letzten Jahre sind natürlich eine Herausforderung für die Tiere und die Fauna, aber wir hatten keine durchschlagend negativen Folgen.“

Verstärktes Algenwachstum

Allerdings hat auch er mit einigen Problemen zu kämpfen: „Gewässergüte und Algenwachstum deuten immer mehr auf den starken Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft. Deshalb begrüßen wir die Aktivitäten der aktuellen Düngegesetzgebung.“ Da der ASV nur Rückhaltebecken der Wasserwirtschaft befischt, gibt es weniger mit dem Gewässer als mit den Freizeitaktivitäten drumherum Ärger: „Vermüllung, illegale Feuerstellen, Motocross auf Dammanlagen und ähnliches sind für uns eine Belastung. Hier sind immer wieder Müllsammelaktionen und Arbeitseinsätze unserer Mitglieder notwendig“, so Humbla.

Ganz wichtig für ihn ist, dass die Angelvereine aktiv am Gewässer- und Artenschutz arbeiten und mit ausgebildeten Gewässerwarten ein Monitoring der Wasserqualität betreiben und damit aktiv mithelfen können, wenn etwas mit der Wasserqualität im Argen liegt.

Das Landratsamt teilt auf Anfrage unserer Zeitung Folgendes zum Zustand der Tauber und ihrer Zuflüsse im Altkreis Mergentheim mit: „Die untere Wasserbehörde des Landratsamtes nutzt bei ihrer Arbeit die Daten der zuständigen Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und nimmt selbst keine Untersuchungen zum Gewässerzustand und zur Gewässergüte vor.

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hat die LUBW zuletzt im Jahr 2015 den chemischen Zustand von Oberflächengewässern in Baden-Württemberg flächendeckend untersucht und bewertet. Auch für die Tauber und ihre Nebengewässer gilt hierbei das landesweite Ergebnis: Wenn die überall verbreiteten Schadstoffe Schadstoffe Quecksilber, polybromierte Diphenylether und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in die Betrachtung einbezogen werden, dann ist der chemische Zustand leider nicht gut.

Wenn man diese Stoffe, die überall vorhanden sind, ausblendet und nur solche Stoffe betrachtet, die an bestimmten Orten vorkommen und an anderen nicht, dann ergibt sich ein deutlich besseres Bild. Es fallen landesweit nur noch die Pflanzenschutzmittel Diuron und Isoproturon in den beiden Wasserkörpern Kraichbach und Leimbach und einem Rheinabschnitt auf. Alle anderen Wasserkörper sind chemisch in gutem Zustand, also auch die Tauber und ihre Nebengewässer“, so Pressesprecher Markus Moll für die Kreisbehörde.

Laut Umweltbundesamt wird in unseren Gewässern eine Vielzahl von Stoffen gemessen. Dazu gehören Metalle, Pestizide (Pflanzenschutzmittel, Biozide) und Chemikalien, die in Gemischen und Erzeugnissen eingesetzt werden.

Dünger und Pestizide in der Landwirtschaft, Schadstoffe aus dem Bergbau sowie Mikroplastik (um nur einige Faktoren zu nennen) hätten inzwischen dazu geführt, dass deutschlandweit 92 Prozent der Gewässer als belastet gelten.

Eine Zahl, die erschreckt und nachdenklich macht.

