Um 5.12 Uhr ging es der Sonne entgegen

Anzeige

Bad Mergentheim.In diesem Jahr entschlossen sich ein paar Frühaufsteher der Radsportabteilung den längsten Tag des Jahres mit einem besonderen Highlight zu eröffnen. Man wollte eine Trainingsrunde zum Sonnenaufgang machen. Hierzu trafen sich 15 Begeisterte morgens um 4.45 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Zunächst war das Ziel die Radarstation in Löffelstelzen.

Pünktlich zum Sonnenaufgang um 5.12 Uhr befand man sich dann am Gipfel und konnte diesen imposanten Sonnenaufgang des Tages bewundern. Anschließend ging es noch auf einer zweistündigen Runde ins bayrische Richtung Würzburg und wieder zurück nach Bad Mergentheim. So legte man am frühen Morgen knappe 60 Kilometer mit 600 Höhenmetern zurück. Um die frühmorgendlichen Strapazen ein wenig zu dämpfen, traf man sich später zu einem Frühstück. Am Ende waren sich alle einig, dass dies ein einzigartiges Erlebnis war und das dies nun jedes Jahr im Kalender der Radsportabteilung stehen wird.