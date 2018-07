Umsatzzahlen gehen seit 2015 nach oben

Anzeige

Bad Mergentheim/unterschüpf.Das weltweit bekannte Schweizer Unternehmen „Müller Martini“, Marktführer für Systeme zur Druckerweiterung in der grafischen Branche, feierte mit seinen 140 Mitarbeitern aus der Region, an seinem Standort Bad Mergentheim sein 20-Jahr-Firmenjubiläum, ausgerichtet auf dem Flugplatz des Luftsportvereins Bauland Unterschüpf.

Seit 1946, also seit 72 Jahren, gibt es dieses unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Zofingen (Schweiz), das sich vor 20 Jahren als Pionier der grafischen Industrie als weiteren Standort Bad Mergentheim ausgesucht hatte.

Es war ein würdiges Jubiläum, zu welchem auch die Familienangehörigen der Mitarbeiter eingeladen waren. So tummelten sich insgesamt mehr als 200 Gäste rund um das Flugplatzgelände des Luftsportvereins. Wo ansonsten nur die Flugzeuge stehen, wurde speziell an diesem Tag festlich geschmückt. Als besonderes Highlight an die Mitarbeiter gab es Rundflüge über dem Taubertal, um die Heimat einmal von oben zu sehen. Eine Hüpfburg für Kinder und eine Musik-Band sowie kulinarische Genüsse gehörten ebenso dazu. Geschäftsführer Jürgen Noll hielt eine Rückschau auf die letzten Geschäftsjahre und ließ wissen, dass sich die Umsatzzahlen der Bad Mergentheimer Niederlassung seit 2015 ständig nach oben bewegen, was nicht zuletzt auf den sehr guten Einsatz der Mitarbeiter zurückzuführen sei. Daher galt sein besonderer Dank all denen, die dazu beigetragen haben, dass „Müller Martini“ am Markt so erfolgreich sei.